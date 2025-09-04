NOVA POSUDBA /

Bratu novog Vatrenog propao transfer u Poljsku: Sad seli kod Petkovića

Foto: Profimedia

ovopečeni turski prvoligaš je već četvrti klub s kojim se Smolčića povezuje ovog ljeta. Osim Jagiellonije bio blizu i belgijskog Anderlechta te Widzew Lodza

4.9.2025.
11:15
Sportski.net
Profimedia
Hrvoje Smolčić brat je blizanac Ivana Smolčića, nogometaša talijanskog Coma koji je prije četiri dana dobio poziv Zlatka Dalića i pridružio se hrvatskoj reprezentaciji uoči kvalifikacijskih utakmica za SP sljedeće godine protiv Farskih Otoka i Crne Gore. Hrvoje je također pod ugovorom s klubom iz Lige Petice, Eintrachtom iz Frankfurta, ali budući da ne dobiva previše minuta u potrazi je za posudbom u klub gdje će više igrati.

Prije samo nekoliko dana propala mu je posudba u poljsku Jagielloniju, ali sada se pojavila nova opcija tvrdi insajder Lorenzo Lepore. Smolčić bi mogao na posudbu u Tursku, točnije Kocaelispor - novi klub Brune Petkovića. Posao je već navodno gotov i Hrvoje bi trebao stići na jednogodišnju posudbu.

 

 

Kocaelispor nije dobro krenuo u prvenstvo, ima samo jedan bod iz četiri utakmice i čeka ih grčevita borba za ostanak u kojoj bi pomoći trebao i Smolčić. Novopečeni turski prvoligaš je već četvrti klub s kojim se Smolčića povezuje ovog ljeta. Osim Jagiellonije bio blizu i belgijskog Anderlechta te Widzew Lodza dok je na klupi tog kluba sjedio Željko Sopić.

Sve novosti o transferima hrvatskih nogometaša pratite na portalu Net.hr.

Smolčić je u Eintracht stigao na zimu 2022. iz Rijeke u transferu teškom 2.5 milijuna eura. Za bundesligaša je ukupno odigrao 32 utakmice i postigao dva pogotka. Prošlu sezonu proveo je na podubi u LASK-u iz Linza.

