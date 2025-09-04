UEFA očito računa na hrvatskog sudca: Po prvi puta sudi reprezentacijama

Mateo Erceg, 29-godišnjak iz Benkovca, vodi se kao jedan od najboljih hrvatskih sudaca. Njegovu perspektivu uočila je i UEFA koja ga je ove godine dodala svojoj listi sudaca i pružila mu povjerenje u prvom pretkolu Konferencijske lige gdje je sudio jednu utakmicu između armenskog Urartua i bjeloruskog Nemana. Sada mu se ponovno ukazuje povjerenje i to na reprezentativnoj razini.

Erceg će sutra voditi dvoboj između U-21 reprezentacija Španjolske i Cipra u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Utakmica će se igrati u španjolskoj Soriji, a pomoćnici Ercegu ćće biti Hrvoje Radić i Alen Jakšić.

Erceg je u karijeri vodio 47 utakmica u SuperSport HNL-u i 45 utakmica u SuperSport Prvoj Nogometnoj Ligi. Prošle sezone profilirao se kao ponajbolji hrvatski sudac, a sudio je i dva najveća hrvatska derbija između Dinama i Hajduka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2:2 kada su isključena dva igrača Dinama, a u drugom su Modri slavili na Poljudu s 3:1.

Sudio je u najkontroverznijoj utakmici ove sezone, one između Varaždina i Dinama koja je završila 2:2, a Erceg je iz nepoznatog razloga poništio gol Modrima.

