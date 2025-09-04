Neočekivana odluka izbornika: Zvijezda Belgije na okupljanju doživjela hladan tuš!

Belgijsku reprezentaciju trese prava mala smjena generacija. Na posljednjem okupljanju pred kvalifikacijske dvoboje s Lihtenštajnom (4. rujna) i Kazahstanom (7. rujna), legendarni veznjak Kevin De Bruyne doživio je odluku koja mu zasigurno nije sjela te više neće nositi kapetansku traku.

Neočekivano

Novi izbornik Rudi Garcia potvrdio je na konferenciji za medije da će ubuduće kapetan “Crvenih vragova” biti Youri Tielemans, veznjak Aston Ville. Odluka je, tvrdi Garcia, donesena jednoglasno uz potporu stručnog stožera i samih igrača.

'Tielemans će sutra protiv Lihtenštajna biti kapetan, a od sada će to biti stalno. On je most između zlatne generacije i mlađih igrača', poručio je Garcia, prenosi Sky Sport Italia.

De Bruyne je traku preuzeo još u ožujku 2023., nakon povlačenja Edena Hazarda iz reprezentacije, no sada će ulogu vođe svlačionice prepustiti devet godina mlađem veznjaku.

Smjena zlatne generacije

Podsjetimo, De Bruyne je ovog ljeta okončao desetljeće u Manchester Cityju te kao slobodan igrač potpisao za Napoli, dok je njegov reprezentativni kolega Romelu Lukaku i dalje izvan kadra zbog oporavka od ozljede.

Ova promjena simbolizira novu eru belgijske reprezentacije koja se želi osloniti na mlađu generaciju, ali i zadržati iskustvo nogometaša poput De Bruynea u važnim kvalifikacijskim izazovima.

