Otpisani Amerikanac postao heroj Hajduka, a 'novi' trener već pokupio prvu nagradu

U SuperSport HNL-u postala je tradicija da se na kraju svakog mjeseca dodjeljuju nagrade najboljima od igrača i trenera, do najljepšeg gola i vratarskih intervencija. Bodovanje se računa kroz glasove žirija (40 %), predstavnika klubova, kapetana i trenera (40 %), te navijača (20 %).

Za prvi aktivni mjesec nove sezone najviše razloga za slavlje imaju u Splitu. Rokas Pukštas proglašen je najboljim igračem mjeseca zahvaljujući tri pogotka u pet odigranih utakmica. Mlada zvijezda Hajduka sakupila je ukupno 101,4 boda, ispred Diona Drene Belje (Dinamo, 75,2) i Sandro Kulenovića (Dinamo, 64,7).

Najboljim trenerom proglašen je strateg Hajduka Gonzalo Garcia (57,6), dok je iza njega završio Mario Kovačević iz Dinama (50,0). Treće mjesto pripalo je treneru Varaždina Nikoli Šafariću (32,4).

U kategoriji najljepšeg gola, pobjedu je odnio Dinamov veznjak Gonzalo Villar (80,7), tek za dlaku ispred Robina Gonzaleza (Vukovar 1991, 79,6).

Za najbolju obranu mjeseca nagrađen je vratar Gorice Davor Matijaš s ocjenom 75,5, dok su mu za vratom bili Marko Malenica (Osijek, 71,2) i Franko Kolić (Istra 1961, 70,5).

