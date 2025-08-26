Sve veći broj djece u bolnicama zbog pada s romobila, policija najavila jači nadzor

NEMA DANA.... /

Gotovo da nema dana bez policijskog izvješća o novom teškom ozljeđivanju djece i mladih pri padu s električnog romobila. Najnovija vijest stiže iz Samobora gdje je 20-godišnji mladić nakon pada završio s teškim ozljedama glave zbog čega je hospitaliziran u KBC-u Sestre Milosrdnice. Mladićevo stanje je stabilno, a ozlijede glave koje je zadobio su ozbiljne. Podsjećamo kako je od početka ove godine teško ozlijeđeno 73, a lakše 140 vozača električnih romobila. Upravo zbog sve većeg broja nesreća na romobilima policija je započela akciju koja će trajati sedam dana. Detalje otkriva reporter Boris Mišević. Više pogledajte u prilogu