Sa slikom Marije za boljitak 'jačeg' spola: Pogledajte koliko je muškaraca danas kleknulo

Prva je subota u mjesecu što znači samo jedno - molitelji su izašli na trgove i kleknuli, moleći za čednost, prestanak pobačaja i da muškarci postanu duhovni autoriteti u obitelji.

Skupili su se na zagrebačkom, šibenskom i osječkom trgu, ali i ispred crkve Svete Marije u Zadru i na splitskom Peristilu. Uobičajeno je na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu istovremeno bio prosvjed protiv klečavca. Prosvjednici nose transparente, a na jednom piše "Vaš grijeh nije moja krivica".

S krunicama u rukama mole za mir u svijetu i domovini, za obraćenje i jedinstvo hrvatskog naroda te za prestanak bogopsovke, za muškarce da postanu duhovni autoriteti u obitelji koji će hrabro svjedočiti i prenositi katoličku vjeru, za život u predbračnoj čistoći, za čednost u odijevanju i ponašanju te za obnovu katoličkih brakova, za prestanak pobačaja i otvorenost bračnih parova životu, za svete, autentične i beskompromisne crkvene pastire i nova duhovna zvanja, za duše u čistilištu, za osobne nakane.