Ružni prizori teške prometne u Zagrebu! U sudaru četiri automobila, dvoje ozlijeđenih

U sudaru četiri automobila na križanju Aleje Bologne i Ulice Dubravice u četvrtak oko 17.20 sati ozlijeđeno je dvoje ljudi, potvrdili su nam iz PU zagrebačke. Jedan je prevezen u KBC Zagreb, a drugi u KBC Sestre Milosrdnice. Nakon nesreće bio je obustavljen promet, ali se normalizirao nakon provedenog očevida i micanja automobila s ceste.

Stvarala se velika gužva na prometnici koja je ionako problematična.