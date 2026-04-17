Sunčani cvijet koji liječi, a i jestiv je: Jedan od najlakših za uzgoj, idealan za početnike

Gotovo da nema vrta u kojem se ne ističe barem jedan grm nevena s vedrim, sunčanim cvjetovima. Ovaj cvijet, latinskog imena Calendula officinalis, toliko je uobičajen da ga često uzimamo zdravo za gotovo, diveći se njegovoj jednostavnoj ljepoti bez poznavanja nevjerojatne svestranosti koja se krije iza narančastih i žutih latica.

Neven je puno više od pukog ukrasa; on je ljekovita biljka, jestivi dodatak jelima, zaštitnik povrtnjaka i nevjerojatno otporan stanovnik gredica koji nas uveseljava od proljeća pa sve do prvih jačih mrazeva.

Karakteristike i podrijetlo

Neven pripada velikoj porodici glavočika (Asteraceae), baš kao i tratinčice i krizanteme, na koje svojim izgledom i podsjeća. Riječ je o zeljastoj biljci koja se u našim krajevima najčešće uzgaja kao jednogodišnja, iako u toplijim klimatskim zonama može preživjeti zimu kao kratkotrajna trajnica. Ovisno o sorti i uvjetima, naraste od 20 do 80 centimetara u visinu, s uspravnim ili blago razgranatim stabljikama. Listovi su mu duguljasti i prekriveni sitnim dlačicama, dok su cvjetne glavice, promjera od četiri do sedam centimetara, ono što plijeni najviše pažnje. Iako su najpoznatije jarko narančaste i žute nijanse, danas postoje i kultivari s kremastim, ružičastim, pa čak i dvobojnim cvjetovima.

Njegovo latinsko ime officinalis otkriva dugu povijest upotrebe u službenoj medicini i ljekarništvu. Vjeruje se da potječe iz južne Europe, no zbog tisućljetnog uzgoja njegova točna domovina ostaje nepoznata. U engleskom govornom području poznat je kao "pot marigold", što se odnosi na njegovu tradicionalnu upotrebu u kuhinji ("pot" - lonac), ali i kao "Mary's gold", u čast Djevici Mariji.

Jednostavnost uzgoja za svakog vrtlara

Jedan od glavnih razloga popularnosti nevena jest njegova nevjerojatna nezahtjevnost. Smatra se jednim od najlakših cvjetova za uzgoj, idealnim za vrtlare početnike. Najbolje uspijeva na sunčanim položajima, no tolerirat će i laganu poslijepodnevnu sjenu, osobito tijekom velikih ljetnih vrućina. Iako preferira bogato i dobro drenirano tlo s pH vrijednošću između 6,0 i 7,0, prilagodit će se gotovo svakoj vrsti zemlje sve dok ona nije previše zbijena i vlažna, što može uzrokovati truljenje korijena.

Sjetva se obavlja u proljeće, nakon što prođe opasnost od mraza. Sjeme se sije plitko, na dubinu od oko jednog centimetra, a proklijat će za pet do petnaest dana. Za raniju cvatnju, sjeme se može posijati u zatvorenom prostoru šest do osam tjedana prije posljednjeg mraza. Kada biljke malo ojačaju, preporučuje se pinciranje vegetativnih vrhova kako bi se potaknuo gušći i grmolikiji rast, piše Mofga.

Održavanje je minimalno. Potrebno ga je zalijevati povremeno, osobito dok su biljke mlade, no odrasle biljke dobro podnose i kraća sušna razdoblja. Prekomjerno gnojenje nije potrebno, dapače, previše dušika može rezultirati bujnim lišćem, ali slabijom cvatnjom. Ključ dugotrajne i obilne cvatnje leži u redovitom uklanjanju ocvalih cvjetova. Taj postupak, poznat kao "deadheading", potiče biljku na stvaranje novih pupova i osigurava cvjetove sve do kasne jeseni.

Neven u kuhinji i kućnoj ljekarni

Osim što je lijep, neven je i iznimno koristan. Njegove latice i listovi su jestivi. Svježe latice, paprenog i blago gorkastog okusa, izvrstan su dodatak salatama, kojima daju živopisnu boju. Osušene i samljevene, stoljećima su se koristile kao jeftinija zamjena za šafran, zbog čega je neven i dobio nadimak "siromahov šafran". Dodavale su se juhama, varivima i tijestu kako bi im dale prekrasnu zlatnu boju.

Ipak, njegova ljekovita svojstva su ono što ga čini uistinu posebnim. Smatra se jednom od najboljih biljaka za tretiranje kožnih problema. Zbog svojih protuupalnih, antivirusnih i antibakterijskih svojstava, neven je gotovo "kućna ljekarna u jednoj biljci", kako ga opisuju travari. Masti, ulja i čajevi od nevena koriste se za ublažavanje upala, ubrzavanje zacjeljivanja rana, posjekotina, opeklina, modrica i uboda insekata.

Neven je i sjajan saveznik u organskom vrtu. Svojim mirisom privlači oprašivače poput pčela i korisne kukce, dok istovremeno odbija neke štetnike, zbog čega se često sadi uz rajčice, krumpir i mrkvu. Lako se sam zasijava, ali nije agresivan, pa se iz godine u godinu vraća u vrt bez potrebe za novom sjetvom.

