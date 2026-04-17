Popularni pjevač ubio tinejdžericu? Istražitelji zatekli stravične prizore u njegovoj Tesli

Pjevač D4vd (izgovara se "David"), uhićen je zbog sumnje da je ubio 14-godišnju tinejdžericu čije je tijelo u raspadnutom stanju pronađeno prije sedam mjeseci u njegovoj napuštenoj Tesli, priopćile su vlasti u četvrtak. S druge strane, njegovi odvjetnici tvrde da je glazbenik nevin, piše AP.

Policija Los Angelesa u kratkoj je izjavi izjavila da su detektivi uhitili 21-godišnjeg alt-pop pjevača rođenog u Houstonu, čije je pravno ime David Burke, zbog sumnje u ubojstvo u istrazi smrti Celeste Rivas Hernandez.

"Budimo jasni - stvarni dokazi u ovom slučaju pokazat će da David Burke nije ubio Celeste Rivas Hernandez i da nije bio uzrok njezine smrti", izjavili su odvjetnici obrane Blair Berk, Marilyn Bednarski i Regina Peter

Policija je rekla da će istražitelji u ponedjeljak predočiti slučaj tužiteljima u Uredu okružnog tužitelja okruga Los Angeles. Ured je u vlastitoj izjavi naveo da je svjestan uhićenja i da će njegov Odjel za teška kaznena djela pregledati slučaj kako bi utvrdio ima li dovoljno dokaza za podizanje optužnice.

Pjevač je bila pod istragom velike porote okruga Los Angeles koja je istraživala smrt Rivas Hernandeza. Istraga je službeno bila tajna, ali da postoji te da je D4vd meta istrage otkriveno je 25. veljače kada su njegova majka, otac i brat podnijeli prigovor teksaškom sudu na sudske pozive kojima se od njih tražilo svjedočenje.

Dugo preminulo tijelo Rivas Hernandeza pronađeno je u Tesli odvučenoj s Hollywood Hillsa 8. rujna, dan nakon što bi napunila 15 godina. Bila je 13-godišnja učenica sedmog razreda kada je njezina obitelj prijavila njezin nestanak 2024. iz njezina rodnog grada Lake Elsinorea, oko 112 kilometara jugoistočno od Los Angelesa. Vlasti u sudskim dokumentima navode da je imala 14 godina kada je ubijena.

Strašan prizor u autu

Policijski istražitelji koji su pretraživali Teslu pronašli su vreću za leševe "prekrivenu kukcima i jakim mirisom raspadanja", navodi se u sudskim dokumentima. Kada su detektivi djelomično otvorili vreću zatekli su stravičan prizor - raspadnutu glavu i torzo.

Istražitelji iz Ureda medicinskog istražitelja okruga Los Angeles uklonili su vreću i "otkrili ruke i noge koje su bile odsječene od tijela". Druga crna vreća pronađena je ispod prve, a u njoj su se nalazili raskomadani dijelovi tijela. Uzrok smrti nije javno objavljen.

D4vd stekao je popularnost među obožavateljima Generacije Z zbog svoje mješavine indie rocka, R&B-a i lo-fi popa. Postao je viralan na TikToku 2022. godine s hitom "Romantic Homicide", koji je dosegao 4. mjesto na Billboardovoj ljestvici Hot Rock & Alternative Songs. Zatim je potpisao ugovor s Darkroom i Interscope Records te objavio svoj debitantski EP "Petals to Thorns" i nastavak "The Lost Petals" 2023. godine.

Kad je tijelo otkriveno, D4vd je bio na turneji u znak promocije svog prvog albuma "Withered". Kasnije su otkazana posljednja dva sjevernoamerička koncerta, u San Franciscu i Los Angelesu, zajedno s planiranim nastupom u Grammy muzeju u Los Angelesu, kao i europska turneja koja je trebala započeti u Norveškoj.