Pjevač u čijoj je Tesli pronađena mrtva djevojka nije službeno osumnjičen: Stižu novi detalji

David Anthony Burke, poznatiji kao d4vd (20), mladi je američki pjevač i kantautor koji je stekao svjetsku popularnost hitovima poput Romantic Homicide i Here With Me, no glazbeni uspjeh zasjenjen je šokantnim i tragičnim događajem.

Ove godine u rujnu u Los Angelesu pronađeno je tijelo petnaestogodišnje Celeste Rivas u prtljažniku Tesle tada registrirane na ime pjevača. Automobil je bio odbačen u području Hollywood Hillsa, a tijelo je otkriveno u kasnom stadiju razlaganja, nakon što je u obližnjem odlagalištu vozila policiji prijavljen neugodan miris. Celeste je nestala još u travnju 2024. godine, kada je imala samo 13 godina, prenosi Unilad.

Susjedi ih viđali zajedno

Prema informacijama američkih medija, policija je dva mjeseca prije pronalaska tijela, intervenirala u kući u najmu pjevača nakon prijave susjeda zbog glasne glazbe. Istraga, koju vodi LAPD, obuhvatila je i pretragu kuće u Hollywoodu koju je d4vd-ov menadžer iznajmio za 4,7 milijuna dolara, no pjevač zasad nije službeno osumnjičen.

Susjedi koji su živjeli u blizini izjavili su da su često viđali d4vd-a i Celeste zajedno. “Nisam znao da je pjevač, ali sam znao da ima Teslu jer je uvijek bila parkirana ispred kuće. Kad bismo se sreli, samo bismo se pozdravili, nisu bili pretjerano druželjubivi,” ispričao je jedan od bivših susjeda za The US Sun.

Nakon što je identitet žrtve potvrđen 16. rujna, obitelj Celeste Rivas prvi put se javno oglasila. “Bila je voljena kći, sestra, rođakinja i prijateljica,” napisali su na platformi GoFundMe, gdje su pokrenuli kampanju za troškove sprovoda. “Obitelj je shrvana i traži pomoć kako bi dostojno ispratila Celeste.” Kampanja je u samo nekoliko dana premašila cilj od 20.000 dolara.

Prema najnovijim informacijama, policija je preuzela snimke nadzornih kamera koje se nalaze oko kuće u najmu, koje bi trebale dati odgovore na ključna pitanja.

Slučajnosti i povezanosti koji dovode u sumnju

Kao odgovor na tragediju, d4vd je otkazao sve preostale datume američke turneje te su s njegovih službenih stranica uklonjene objave o koncertima u Los Angelesu i Grammy Museumu.

Iako još uvijek nije službeno povezan s njezinom smrću, slučaj je otvorio brojna pitanja, osobito nakon što su fanovi primijetili jezive povezanosti između stvarnih događaja i nikad objavljene pjesme pod nazivom Celeste_Demo unfin koja je godinama kružila internetom. Par je navodno imao i istu tetovažu na kažiprstu s natpisom "Shhh" prema kojoj je Celesteina obitelj uspjela identificirati tijelo.

