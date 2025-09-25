U autu pjevača pronađeno tijelo djevojke (15): Navodno su se 'družili' kada je imala tek 13 godina

David Anthony Burke, poznatiji kao d4vd (20) mladi je američki pjevač i kantautor koji je stekao popularnost svojim hitovima poput ''Romantic Homicide'' i ''Here With Me''. Njegov album ''Withered'' objavljen je u travnju 2025. godine. Međutim, njegov profesionalni uspon sada je zasjenjen tragičnim događajem. Dana 8. rujna 2025. godine u Los Angelesu je pronađeno tijelo Celeste Rivas (15) u gepeku Tesle koja je bila registrirana na ime d4vd-a.

Tijelo je bilo smješteno u prednjem prtljažniku vozila koje je bilo odbačeno u Hollywood Hillsu. Inače, Celeste je nestala u travnju 2024. godine.

Uzrok smrti nije službeno potvrđen

Nakon pronalaska tijela, Los Angeles Police Department (LAPD) pokrenuo je istragu koja uključuje pretragu kuće povezane s d4vd-om. Iako pjevač nije službeno optužen, izvori navode da je surađivao s vlastima. Tijelo Celeste identificirano je 16. rujna 2025. godine, a uzrok smrti još uvijek nije službeno potvrđen.

Zanimljivo je da su se pojavili i izvještaji koji sugeriraju da su d4vd i Celeste dijelili slične tetovaže, uključujući natpis "Shhh..." na desnom kažiprstu što dodatno komplicira situaciju, a postoje i navodi da su imali odnos koji je započeo kada je Celeste imala samo 13 godina.

Foto: Profimedia

Nakon što je tijelo identificirano, d4vd je otkazao preostale datume svoje američke turneje Withered Tour. Njegov nadolazeći deluxe album koji je trebao biti objavljen 19. rujna, također nije izdan. Brendovi poput Crocsa i Hollistera povukli su svoje kampanje s njim, a suradnja s Kali Uchis također je prekinuta.

Što se tiče obitelji pokojne Celeste, izrazila je duboku tugu zbog gubitka svoje voljene kćeri, sestre i prijateljice, a pokrenuli su i GoFundMe kampanju kako bi prikupili sredstva za njezinu sahranu. Do sada je prikupljeno više od 25.000 dolara, a sahrana je zakazana za 4. listopada 2025. godine.

