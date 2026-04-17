NIJE ONAJ NA KOJEG MISLITE /

Znate li tko je najbolji hrvatski strijelac u Europi ove sezone?

×
Foto: Arne Amberg/imago sportfotodienst/Profimedia

Matanović je stigao do trećeg pogotka u Europi ove sezone, a do kraja ima još maksimalno tri utakmice za zasjesti na nečuvano prvo mjesto

17.4.2026.
7:28
Roko Silov
U četvrtak je Igor Matanović postigao pogodak za Freiburg protiv Celte Vigo i upisao svoj treći pogodak u 12 utakmica u Europskoj ligi ove sezone.

Prije ovog pogotka Matanović je zabijao još i Genku i Maccabiju iz Tel Aviva, a s ovim trećim preskočio je Luku Stojkovića i zauzeo treće mjesto najboljih hrvatskih strijelaca u Europskoj ligi ove sezone. Na drugom mjestu nalazi se stoper Midtjyllanda Martin Erlić s četiri pogotka, dok je na prvom mjestu napadač Dinama Dion Drena Beljo s pet pogodaka.

Što se tiče Lige prvaka pak, najbolji strijelac među Hrvatima ove sezone ondje je Mario Pašalić sa tri pogotka. Slijedi ga Mislav Oršić s dva i Ivan Perišić s jednim.

U Konferencijskoj ligi najbolji je Toni Fruk. Riječki as zabio je pet pogodaka, uključujući i pogodak Strasbourgu. Jednako koliko Fruk ima i Franko Kovačević, a u tri najbolja ulazi i Domagoj Vida s jednim pogotkom.

Dakle, najbolji strijelci među Hrvatima u europskim natjecanjima su Dion Drena Beljo s pet pogodaka (Europska liga), jednako toliko imaju i Toni Fruk (Konferencijska liga) i Franko Kovačević (Konferencijska liga). Slijede ih Martin Erlić (Europska liga) s četiri, pa Igor Matanović (Europska liga) i Mario Pašalić (Liga prvaka) s po tri. Napominjemo kako je Matanović jedini još uvijek u prilici da svoj konto poveća.

Liga PrvakaEuropska LigaKonferencijska LigaToni FrukDion Drena BeljoFranko KovačevićIgor Matanović
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
