MEĐU ELITOM /

Kakva forma pred SP: Matanović je zvijer, samo su trojica ispred njega u Njemačkoj

Kakva forma pred SP: Matanović je zvijer, samo su trojica ispred njega u Njemačkoj
Foto: Arne Amberg/imago sportfotodienst/Profimedia

Zlatko Dalić ima razloga za zadovoljstvo jer je Matanovićev učinak u jakoj Bundesligi poprilično impresivan

16.4.2026.
23:16
K.K.
Arne Amberg/imago sportfotodienst/Profimedia
Nogometaši Freiburga prvi su putnici u polufinale Europske lige nakon što su u dvije utakmice četvrtfinala ukupnim rezultatom 6-1 porazili španjolsku Celtu Vigo. 

Njemački sastav je u prvom susretu pred svojim navijačima pobijedio sa 3-0, a večeras je u uzvratu slavio sa 3-1. Strijelci za goste bili su hrvatski napadač Igor Matanović (33) i Japanac Yuito Suzuki (39, 51), dok je za Celtu zabio Williot Swedberg (90).

Freiburg je poveo u 33. minuti sjajnim golom hrvatskog napadača Igora Matanovića. Gosti su uputili dugačku loptu na rub Celtina kaznenog prostora do Jordyja Makenga koji je glavom spustio do Matanovića, a ovaj odlično opalio sa 20 metara pogodivši u gornji lijevi kut nemoćnog Ionuta Radua. Suci su označili zaleđe, međutim VAR je pokazao kako je Makengo bio u dozvoljenoj poziciji.

Kakva forma pred SP: Matanović je zvijer, samo su trojica ispred njega u Njemačkoj
Foto: Torbjorn Tande/DeFodi Images/Profimedia

Bio je to Matanovićev 12. gol ove sezone, pri čemu treći u Europskoj ligi, a Zlatko Dalić ima razloga za zadovoljstvo jer je Matanovićev učinak u jakoj Bundesligi poprilično impresivan. 

Matanović je zabio devet golova u službenim utakmicama u 2026. godini, samo su trojica igrača Bundeslige zabila više: Luis Díaz (11), Deniz Undav (13) i Harry Kane (20). 

Igor MatanovićBundesligaZlatko Dalić
