Kakva forma pred SP: Matanović je zvijer, samo su trojica ispred njega u Njemačkoj

Nogometaši Freiburga prvi su putnici u polufinale Europske lige nakon što su u dvije utakmice četvrtfinala ukupnim rezultatom 6-1 porazili španjolsku Celtu Vigo.

Njemački sastav je u prvom susretu pred svojim navijačima pobijedio sa 3-0, a večeras je u uzvratu slavio sa 3-1. Strijelci za goste bili su hrvatski napadač Igor Matanović (33) i Japanac Yuito Suzuki (39, 51), dok je za Celtu zabio Williot Swedberg (90).

Freiburg je poveo u 33. minuti sjajnim golom hrvatskog napadača Igora Matanovića. Gosti su uputili dugačku loptu na rub Celtina kaznenog prostora do Jordyja Makenga koji je glavom spustio do Matanovića, a ovaj odlično opalio sa 20 metara pogodivši u gornji lijevi kut nemoćnog Ionuta Radua. Suci su označili zaleđe, međutim VAR je pokazao kako je Makengo bio u dozvoljenoj poziciji.

Bio je to Matanovićev 12. gol ove sezone, pri čemu treći u Europskoj ligi, a Zlatko Dalić ima razloga za zadovoljstvo jer je Matanovićev učinak u jakoj Bundesligi poprilično impresivan.

9 - Freiburgs Igor Matanovic schoss neun Pflichtspieltore im Jahr 2026, nur drei Bundesliga-Spieler noch mehr: Luis Díaz (11), Deniz Undav (13) und Harry Kane (20). I9or. pic.twitter.com/RMUzFczPOi — OptaFranz (@OptaFranz) April 16, 2026

Matanović je zabio devet golova u službenim utakmicama u 2026. godini, samo su trojica igrača Bundeslige zabila više: Luis Díaz (11), Deniz Undav (13) i Harry Kane (20).

POGLEDAJTE VIDEO: Graf odmah jasno poručio hajdukovcima: 'Ne možemo mijenjati ljude svaka tri mjeseca'