Srpski patrijarh Porfirije izgovorio riječ 'debil', kamere snimile sve! Pazite njegovu reakciju
Poglavar srpske pravoslavne crkve očito nije bio svjestan kamera
Poglavar Srpske pravoslavne crkve patrijarh Porfirije na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, tijekom službenog ispraćaja časnog pojasa Presvete Bogorodice, vjerojatno nije bio svjestan da su kamere uključene i da ga snimaju pa je izgovorio nešto zbog čega su se mnogi zgrozili.
Naime, govorio o vjernicima koji mu prilaze pa rekao: "S vremena na vrijeme pojavi se poneki debil". U tom trenu se okrenuo prema kameri i očito postao svjestan siguracije pa je prestao govoriti da bi već idući trenutak počeo dijeliti blagoslov.
Osim svećenika i građana, na aerodromu su u tom trenutku bili i visoki srpski dužnosnici, među kojima su bili srpski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić te direktor policije Dragan Vasiljević.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve patrijarh Porfirije na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, tijekom službenog ispraćaja časnog pojasa Presvete Bogorodice, vjerojatno nije bio svjestan da su kamere uključene i da ga snimaju pa je izgovorio nešto zbog čega su se mnogi zgrozili.
Naime, govorio o vjernicima koji mu prilaze pa rekao: "S vremena na vrijeme pojavi se poneki debil". U tom trenu se okrenuo prema kameri i očito postao svjestan situracije pa je prestao govoriti da bi već idući trenutak počeo dijeliti blagoslov.
Osim svećenika i građana, na aerodromu su u tom trenutku bili i visoki srpski dužnosnici, među kojima su bili srpski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić te direktor policije Dragan Vasiljević.