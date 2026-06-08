Srpski patrijarh Porfirije izgovorio riječ 'debil', kamere snimile sve! Pazite njegovu reakciju

Poglavar Srpske pravoslavne crkve patrijarh Porfirije na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, tijekom službenog ispraćaja časnog pojasa Presvete Bogorodice, vjerojatno nije bio svjestan da su kamere uključene i da ga snimaju pa je izgovorio nešto zbog čega su se mnogi zgrozili.

Naime, govorio o vjernicima koji mu prilaze pa rekao: "S vremena na vrijeme pojavi se poneki debil". U tom trenu se okrenuo prema kameri i očito postao svjestan siguracije pa je prestao govoriti da bi već idući trenutak počeo dijeliti blagoslov.

Osim svećenika i građana, na aerodromu su u tom trenutku bili i visoki srpski dužnosnici, među kojima su bili srpski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić te direktor policije Dragan Vasiljević.

Poglavar Srpske pravoslavne crkve patrijarh Porfirije na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, tijekom službenog ispraćaja časnog pojasa Presvete Bogorodice, vjerojatno nije bio svjestan da su kamere uključene i da ga snimaju pa je izgovorio nešto zbog čega su se mnogi zgrozili.

Naime, govorio o vjernicima koji mu prilaze pa rekao: "S vremena na vrijeme pojavi se poneki debil". U tom trenu se okrenuo prema kameri i očito postao svjestan situracije pa je prestao govoriti da bi već idući trenutak počeo dijeliti blagoslov.

Osim svećenika i građana, na aerodromu su u tom trenutku bili i visoki srpski dužnosnici, među kojima su bili srpski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić te direktor policije Dragan Vasiljević.

Патријарх Порфирије: "...појави понеки дебил."



Када сам вам говорио да нам је патријарх простак, нападали сте ме... pic.twitter.com/FMZJKzzmXg — Blagoje Pantelic (@blagojepantelic) June 7, 2026