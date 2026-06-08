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Srpski patrijarh Porfirije izgovorio riječ 'debil', kamere snimile sve! Pazite njegovu reakciju

Srpski patrijarh Porfirije izgovorio riječ 'debil', kamere snimile sve! Pazite njegovu reakciju
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Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL/P

Poglavar srpske pravoslavne crkve očito nije bio svjestan kamera

8.6.2026.
14:59
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL/P
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Poglavar Srpske pravoslavne crkve patrijarh Porfirije na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, tijekom službenog ispraćaja časnog pojasa Presvete Bogorodice, vjerojatno nije bio svjestan da su kamere uključene i da ga snimaju pa je izgovorio nešto zbog čega su se mnogi zgrozili. 

Naime, govorio o vjernicima koji mu prilaze pa rekao: "S vremena na vrijeme pojavi se poneki debil". U tom trenu se okrenuo prema kameri i očito postao svjestan siguracije pa je prestao govoriti da bi već idući trenutak počeo dijeliti blagoslov. 

Osim svećenika i građana, na aerodromu su u tom trenutku bili i visoki srpski dužnosnici, među kojima su bili srpski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić te direktor policije Dragan Vasiljević.

Poglavar Srpske pravoslavne crkve patrijarh Porfirije na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, tijekom službenog ispraćaja časnog pojasa Presvete Bogorodice, vjerojatno nije bio svjestan da su kamere uključene i da ga snimaju pa je izgovorio nešto zbog čega su se mnogi zgrozili. 

Naime, govorio o vjernicima koji mu prilaze pa rekao: "S vremena na vrijeme pojavi se poneki debil". U tom trenu se okrenuo prema kameri i očito postao svjestan situracije pa je prestao govoriti da bi već idući trenutak počeo dijeliti blagoslov. 

Osim svećenika i građana, na aerodromu su u tom trenutku bili i visoki srpski dužnosnici, među kojima su bili srpski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić te direktor policije Dragan Vasiljević.

PorfirijeBlagoslov
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