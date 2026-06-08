Kći Gorana Višnjića udomila štene s Učke: Njezin potez oduševio je mnoge

Nakon što je sredinom svibnja otkriven slučaj u kojima su životinje živjele u teškim uvjetima na imanju muškarca na području Učke, Lana Lourdes Rupić (19) studentica građevinarstva i 35. Kraljica Hrvatske, s majkom je prikupila potrepštine i odnijela ih u azil. Među brojnim psima posebno se istaknula jedna kujica koja je osvojila mladu studenticu građevine, što je na kraju i presudilo njezinoj odluci o udomljavanju, navodi Gloria.

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"Kada mi se sklupčala u krilu poput buhtlice, izgladnjela do kosti i teška valjda samo kilogram i pol, znala sam da bez nje ne mogu otići. Kao da mi je sama rekla: ‘Sada lijepo ustani i povedi me doma", rekla je za Gloriu.

Lana je pokazala kako nije potrebno mnogo da se pokaže ljubav i pažnja, koja je ovim životinjama i više nego potrebna.

Podsjetimo, Lana je prošle godine postala 35. Kraljica Hrvatske na izboru koji je održan u Rovinju, a pobjedom je stekla pravo predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru Kraljica Svijeta.