Izrasla je u pravu ljepoticu: Kći Gorana Višnjića proglašena Kraljicom Hrvatske 2025.

U rovinjskom hotelu Lone sinoć je sve prštalo od ljepote, a razlog je jubilarni, 35. izbor Kraljice Hrvatske 2025. za Kraljicu Svijeta gdje je novom Kraljicom Hrvatske proglašena Lana Lourdes Rupić (18) iz Šibenika.

Titula Prve princeze dodijeljena je Liv Šumak iz Zagreba, koja je uz lentu Prve princeze osvojila i lentu Kraljice elegancije.

Foto: Press/josip Čekada

Druga princeza postala je Petra Vuleta iz Osijeka. Nina Mrvić iz Rijeke ponijela je titulu Kraljice osobnosti, Daniela Jagodić iz Rijeke osvojila je lentu Kraljice fotogeničnosti, dok je Korina Sviben iz Zagreba proglašena Kraljicom medija.

Tko je Lana Rupić?

Inače, Lana Lourdes Rupić kći je hrvatskog glumca Gorana Višnjića i Mirele Rupić. Rođena je 2007. godine, a javnosti je postala poznata nakon što je otkriveno da je Višnjić njezin otac, što je u to vrijeme izazvalo veliku medijsku pozornost.

Iako je početak priče bio obilježen skandalom i napetim odnosima među odraslima, s godinama su se situacija i obiteljski odnosi smirili. Višnjić je priznao očinstvo i danas ima odnos s Lanom, s kojom se povremeno pojavljuje u javnosti i na društvenim mrežama. Prihvatila ju je i njegova supruga Eva Višnjić, što su obje strane više puta potvrdile.

Lana je odrasla uglavnom izvan fokusa javnosti. Poznato je da se u djetinjstvu suočila s ozbiljnim zdravstvenim problemima povezanim s autoimunom bolešću, no stanje joj se s vremenom stabiliziralo, a danas vodi zdrav život.

Foto: Press

Najstariji izbor ljepote u Hrvatskoj

Kraljica Hrvatske najstariji je izbor ljepote u Hrvatskoj. Ovom prigodom organizatori izbora Kraljica Hrvatske ekskluzivno su najavili kako su, po prvi put u povijesti Republike Hrvatske, upravo oni postali vlasnici svjetskog izbora Queen of the World – Kraljica Svijeta, što je iznimna čast za Republiku Hrvatsku, te su najavili održavanje svjetskog izbora u Hrvatskoj.

