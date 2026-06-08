Borila se s neplodnošću, a onda su liječnici otkrili pravi problem: 'Uspjela sam'

Lisa Fasone očajnički je željela kćeri podariti brata ili sestru. No, iako su ona i dečko pokušavali suočili su se s neplodnošću, započevši tešku i neizvjesnu bitku.

"Mislila sam da više nikada neću imati dijete", ispričala je 32-godišnja Lisa iz Illinoisa. "Bio je to užasan osjećaj."

Više od godinu dana kasnije, liječnici su pronašli rješenje, no ono je zahtijevalo zahvat duboko u njezinu mozgu. Bio je to početak puta koji će joj ispuniti snove o proširenju obitelji.

Mislila sam da je riječ o postporođajnim hormonima

Nakon rođenja prvog djeteta 2022. godine, Lisa je počela osjećati simptome koje je pripisivala postporođajnim hormonalnim promjenama. Mučili su je noćno znojenje, glavobolje i umor, a menstrualni ciklus joj je u potpunosti izostao. Uz to, tijelo joj je nastavilo proizvoditi mlijeko dugo nakon što je prestala dojiti.

"Sve sam to pripisivala činjenici da sam rodila prije godinu ili dvije", objasnila je Lisa. "Mislila sam da se moje tijelo jednostavno još nije vratilo u normalu."

Međutim, krvne pretrage otkrile su da su joj razine prolaktina, hormona koji proizvodi hipofiza, značajno povišene. Hipofiza, smještena u bazi mozga, ključna je za laktaciju i regulaciju plodnosti. "Sumnjali su da je riječ o tumoru jer nisam imala nikakve druge faktore rizika koji bi objasnili tako visoku razinu prolaktina", rekla je.

Dijagnoza: Benigni tumor na 'glavnoj žlijezdi'

Daljnje pretrage potvrdile su sumnje liječnika. Dijagnosticiran joj je prolaktinom, benigni tumor na hipofizi. Iako nije bio opasan po život, tumor je činio trudnoću gotovo nemogućom jer je potiskivao lučenje estrogena i testosterona, ključnih hormona za reprodukciju.

Foto: Shutterstock

"Hipofiza je glavna žlijezda koja regulira hormone u našem tijelu", objasnio je dr. Stephen Magill, neurokirurg iz Northwestern Medicine. "Kada se na hipofizi pojave tumori, oni mogu poremetiti tu hormonalnu regulaciju. U Lisinu slučaju, bio je to vrlo mali tumor, ali je imao velik utjecaj na tijelo jer je lučio povišene razine prolaktina."

Prolaktinomi su najčešći tip tumora hipofize i znatno su češći kod žena. Visoka razina prolaktina, stanje poznato kao hiperprolaktinemija, izravno ometa normalnu proizvodnju spolnih hormona, što kod žena dovodi do izostanka ovulacije i neplodnosti.

Lijekovi nisu djelovali, a operacija je bila jedina opcija

Lisa je isprva liječena lijekovima koji su joj privremeno snizili razinu prolaktina, no njezino tijelo s vremenom je prestalo reagirati na terapiju. Usto, brinula se kako bi lijekovi mogli utjecati na potencijalnu trudnoću.

"Lijek nije dovoljno istražen za korištenje u trudnoći", kazala je. "Nisam se osjećala ugodno pokušavajući zatrudnjeti bez jasnih podataka koji bi potvrdili da je siguran."

Našla se pred teškom odlukom. Da je zatrudnjela, morala bi prekinuti terapiju kako bi zaštitila dijete, no to bi značilo da tumor može nastaviti rasti i potencijalno uzrokovati probleme s vidom. Stoga je odabrala operaciju.

Operacija 'kroz nos' i nevjerojatan preokret

Prošlogodišnjeg 14. travnja, dr. Magill i njegov kolega, otorinolaringolog dr. Kevin Welch, izveli su složen zahvat. Tumor su uklonili minimalno invazivnom tehnikom, pristupajući mozgu kroz nosnu šupljinu, što smanjuje rizike i ubrzava oporavak.

"Ukloniti njezin tumor bilo je kao da vadite sjemenku naranče iz borovnice, a da pritom ne oštetite borovnicu", slikovito je opisao dr. Magill.

Nakon operacije, Lisa se oporavljala oko mjesec dana, no trud se isplatio. "Trideset dana nakon operacije, moji menstrualni ciklusi su se vratili. Nisam imala normalnu mjesečnicu još od prije prve trudnoće. To je bilo zaista uzbudljivo", ispričala je.

Nekoliko tjedana kasnije, krvni testovi ponovno su pokazali povišenu razinu prolaktina. "Pomislila sam, o moj Bože, evo ga opet. Isti problem", prisjetila se Lisa. "Ali ispostavilo se da su mi razine prolaktina bile povišene jer sam zapravo bila trudna."

U veljači ove godine, Lisa je rodila zdravu djevojčicu, Natalie. Nedavno su posjetile dr. Magilla kako bi upoznao djevojčicu kojoj je pomogao doći na svijet. "Držati zdravu bebu u rukama je nevjerojatno. To je razlog zašto smo svi mi i ušli u medicinu", rekao je liječnik, prenosi New York Post.

Iskustvo koje osnažuje druge

Lisa ističe kako joj je dr. Magill preokrenuo život. "Uspjela sam se riješiti lijekova, moje tijelo se vratilo u normalu i proširiti obitelj", rekla je, dodajući da trenutak kada je upoznala Natalie s liječnikom nikada neće zaboraviti.

Iako se svaka šesta osoba bori s neplodnošću, Lisa kaže da je to i dalje "vrlo izolirajuće iskustvo". Pozvala je sve koji prolaze kroz slične borbe da potraže podršku i da inzistiraju na odgovorima ako osjećaju da nešto nije u redu.

Njezina poruka je jednostavna, ali snažna: "Ako osjećate da nešto nije u redu, pobrinite se da se vaš glas čuje."

POGLEDAJTE GALERIJU