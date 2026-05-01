Nakon duge borbe s neplodnošću, sestre blizanke čekaju bebe: 'Bio je to šok mog života'

Dugogodišnja borba jedne žene iz Kalifornije s neplodnošću završila je obiteljskim trijumfom koji je postao viralan, nakon što se ona i njezina sestra blizanka sada pripremaju dočekati bebe u razmaku od samo nekoliko tjedana.

Dvojajčane blizanke Averi Mitton i Ali Hamel, obje medicinske sestre na odjelu intenzivne njege u bolnici Community Regional Medical Center u Fresnu, oduvijek su dijelile sve važne životne trenutke. Sada, nakon godina slomljenih srca, napokon zajedno dijele i radost trudnoće.

"Imate urođenu najbolju prijateljicu koju možete nazvati i kojoj možete vjerovati", rekla je Hamel.

Nerazdvojne kroz život i na poslu

Sestre kažu da ih je njihova bliska veza pratila od djetinjstva do odrasle dobi, a prenijela se čak i na njihovo radno mjesto, gdje ih pacijenti i liječnici često teško razlikuju.

"Ponekad se naši pacijenti malo zbune, ili nas liječnici zamole da stanemo jedna pored druge kako bi pokušali uočiti razliku, a onda u tome ne uspiju", rekla je Mitton. "Ali iskreno, to je super zabavno."

Međutim, put Ali Hamel do majčinstva bio je sve samo ne lak.

Godine borbe i slomljenih srca

Godine 2021. dijagnosticiran joj je tumor na hipofizi te je podvrgnuta operaciji kako bi se dio tumora uklonio, nadajući se da će to riješiti njezine probleme s plodnošću.

"Uspjela sam otići na operaciju i ukloniti dio tumora; mislili smo da će odatle sve ići glatko na mom putu do plodnosti, ali jednostavno nije bilo tako", ispričala je Hamel.

Nakon godina liječenja neplodnosti i jednog pobačaja, Hamel se bojala da će propustiti priliku da odgaja djecu uz svoju sestru. "Osjećala sam se kao da će njezina djeca odrasti, a ja jednostavno neću iskusiti taj dio života s njom", rekla je.

Vijest koja je dirnula milijune

A onda, neposredno prije početka petog kruga liječenja neplodnosti, Hamel je dobila vijest koju je očajnički čekala. "Kada sam dobila taj test za trudnoću, bio je to šok mog života", prisjetila se. "Njezina trudnoća je velika stvar za cijelu našu obitelj", rekla je Mitton.

Ova priča nije jedinstvena i dio je fenomena koji sve više zaokuplja javnost. Posljednjih godina zabilježeno je nekoliko sličnih slučajeva u kojima su sestre, a posebno blizanke, prolazile kroz trudnoću u isto vrijeme, piše New York Post.

U studenom 2025. godine, sestre blizanke iz Velike Britanije, Faye Shore i Alex Melia, rodile su sinove u razmaku od samo nekoliko sati, unatoč tome što su se obje borile s problemima plodnosti. Stručnjaci navode kako genetika može igrati ulogu u plodnosti, a sestre često imaju slične menstrualne cikluse, što može dovesti do ovakvih sretnih slučajnosti.

Sada se životni san sestara Mitton i Hamel ostvaruje. Averi očekuje kćer u listopadu, dok Ali treba roditi sina u studenom.

"Kada sam prvi put čula otkucaje srca svog sina, bilo je to nešto čemu sam se tako dugo radovala", rekla je Hamel. "Osjećala sam se kao da je svaki težak mjesec i svaka bol koju sam imala jednostavno nestala."

