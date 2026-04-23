Odrasle su i žive u istom tijelu: Priče ovih sijamskih blizanki ruše sve predrasude

Životi sijamskih blizanaca oduvijek su fascinirali javnost, no iza medijske znatiželje stoje priče o pojedincima koji se, kao i svi drugi, suočavaju s ljubavlju, brakom i ključnim životnim odlukama.

Dvije različite priče, one Amerikanki Abby i Brittany Hensel te Carmen i Lupite Andrade, na jedinstven način osvjetljavaju kako izgleda intimni život i planiranje obitelji kada dijelite tijelo s nekim drugim. Dok je jedna sestra nedavno uplovila u bračnu luku i u prošlosti izrazila želju za majčinstvom, druge su donijele čvrstu i konačnu odluku da neće imati djecu.

Brak Abby Hensel i tiha želja za majčinstvom

Abby i Brittany Hensel, vjerojatno najpoznatije sijamske blizanke na svijetu zahvaljujući vlastitoj reality seriji, dicefalične su parapagus blizanke. To znači da imaju dvije glave, ali dijele jedno tijelo od struka naniže, uključujući i krvožilni sustav te sve organe u donjem dijelu tijela. Svaka kontrolira jednu stranu tijela - Abby desnu ruku i nogu, a Brittany lijevu.

Nedavno je javnost iznenadila vijest da se Abby 2021. godine udala za medicinskog tehničara i veterana američke vojske Josha Bowlinga. Par je svoju vezu dugo uspijevao držati podalje od očiju javnosti, a za vjenčanje se doznalo tek u ožujku 2024. godine. Ovim brakom Abby je postala i pomajka Joshovoj kćeri iz prethodne veze, preuzimajući novu i važnu ulogu u životu.

Pitanje vlastitog potomstva za sestre Hensel nije novo. Još kao tinejdžerice, u jednom su dokumentarcu otvoreno rekle: "Da, jednog dana ćemo biti mame, ali još ne znamo kako će to točno funkcionirati".

Njihova majka tada je potvrdila kako vjeruje da je to za njih biološki moguće, s obzirom na to da njihovi reproduktivni organi funkcioniraju. Ukoliko bi se to dogodilo, Abby i Brittany postale bi prve dicefalične blizanke u povijesti koje su rodile. Ipak, od Abbyne udaje, sestre su se odlučile povući iz javnosti i ne dijele detalje o planovima za budućnost, ostavljajući ovo osjetljivo pitanje unutar svoja četiri zida.

Carmen i Lupita: Ljubav bez planova o roditeljstvu

Za razliku od sestara Hensel, Carmen i Lupita Andrade, koje su spojene u torzu i dijele jetru, krvožilni i reproduktivni sustav, donijele su konačnu odluku o djeci. Carmen je u braku s Danielom McCormackom, kojeg je upoznala 2020. godine putem aplikacije za upoznavanje. Njihova priča pokazuje drugačiji put i drugačije prioritete.

'Oboje smo se složili da ne želimo djecu'

U nedavnom intervjuu Carmen je otkrila da su ona i Daniel vrlo rano u vezi razgovarali o djeci.

"Nakon otprilike šest mjeseci veze, oboje smo se složili da roditeljstvo nije za nas", objasnila je. Odluka nije bila teška jer se, kako je rekla, nikada nije vidjela u toj ulozi: "Nikada se zapravo nisam vidjela kao majka. Dok smo odrastale, nitko nam zapravo nije davao šansu da ćemo ikada biti u vezi." Dodala je i da su biološki neplodne te da su obje sestre iskusile bolove uzrokovane endometriozom. Iskustva s čuvanjem djece i volontiranjem u dječjim kampovima samo su učvrstila njihovu odluku. "Imam ogromno poštovanje prema roditeljima, ali ja bih u tome osobno podbacila. Radije ne bih uništila život malom čovjeku", iskreno je priznala Carmen.

Sestra kao najveća podrška

Dok Carmen gradi život sa suprugom, Lupita je njezina najveća podrška. U istom su intervjuu odlučno demantirale glasine da Lupita ne podnosi sestrinog muža. "Ja sam ta koja je rekla: 'Trebala bi izabrati tog dečka, čini se bezopasan'", otkrila je Lupita, dodavši da Daniela danas voli "kao brata". Carmen je u šali nazvala Lupitu svojim "wingmanom" i istaknula koliko je apsurdna predodžba da u njihovom odnosu postoji bilo kakva netrpeljivost. Time su još jednom pokazale da, iako dijele tijelo, njihova veza počiva na međusobnom poštovanju i podršci individualnim izborima, piše Mirror.

Priče ovih sestara podsjetnik su da ne postoji samo jedan ispravan put. Bilo da se radi o tihoj želji za obitelji ili svjesnoj odluci da se živi bez djece, one svoje živote oblikuju prema vlastitim pravilima, rušeći predrasude i pokazujući da su ljubav i sreća mogući u najrazličitijim oblicima.

