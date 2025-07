Ivana se s opakom dijagnozom suočila kad joj je beba imala osam mjeseci: 'Zašto baš ja?'

Dijagnoza po život opasne bolesti spada među najstrašnije stvari koje vam se mogu dogoditi, a posebice ako ste mlada mama dvoje male djece. Ivana je poražavajuću vijest da boluje od raka dojke dobila 11 dana prije svog 35. rođendana, otkrila je to za Net.hr. Tijekom razgovora s ovom divnom, nasmijanom i veselom ženom, ne biste ni u najluđim snovima pomislili da je iza nje teška borba sa zloćudnom bolesti.

"Dijagnoza raka došla je kada je moja beba imala točno osam mjeseci. Bila sam u potpunom šoku, strahu i nevjerici, pitala sam se 'Zašto baš ja?' i 'Zašto baš sada?'. Prvo što mi je prošlo kroz glavu, nije bilo 'Ajme, ja ću umrijeti' nego 'Ajme, kako ću s dvoje male djece uz kemoterapije i kako ću bez kose'", priča.

"Najstrašnija je bila činjenica da se nosim s jako teškim zdravstvenim stanjem, a tako sam mlada i imam malenu djecu koja će me još dugo godina trebati. Starije dijete je tada imalo nepunih pet godina, a mlađe je bilo beba", istaknula je.

Ivana tvrdi da nije imala značajnih simptoma raka dojke, jer je dojila i svi su joj govorili da ima mastitis i začepljenje mliječnih kanala.

"Dojka mi je bila tvrda na području kanala i nije se niti u najluđim snovima pomišljalo na rak, nego sam je grijala, masirala, izdajala sam se i razbijala taj začepljeni kanal. Međutim, dojka je postajala sve veća i sve teža te sam mislila da to začepljenje samo raste i širi se i da se nikako ne mogu riješiti tog 'mastitisa'. Kad je moja beba imala šest mjeseci, odlučila sam se na prestanak dojenja i pri izdajanju sam primijetila da je mlijeko smećkasto, što je bio alarm za hitnu. Napravili su ultrazvuk dojke i tada je liječnica poprimila šokantan izraz lica i poslala me na magnetsku rezonancu (MR). Termin pretrage sam dobila vrlo brzo te je tako došlo i do dijagnoze", ispričala je.

Mali ritual spasio ju je od negativnih misli

Ivani su nakon MR-a liječnici dva puta napravili punkciju te biopsiju dojke i pazuha, a operaciju raka dojke zakazali za mjesec dana. Karcinom u njenoj dojki bio je, kaže, ogroman, kao kocka 12 puta 13 centimetara. Mjesec dana nakon potpune mastektomije, Ivana je išla na kemoterapije. Dobila je četiri "crvene" i 12 "bijelih" tijekom perioda od šest mjeseci.

"Terapije sam čak dosta dobro podnosila. Od ovih najjačih crvenih odmah je mi je otpala kosa. Također, bilo je mučnina i popratnih bolova kostiju i tijela zbog posebnih injekcija koje sam primala kako bi mi se proizvodili leukociti, no sve je to bilo donekle dosta podnošljivo. Srećom, nisam bila slaba i danima nepomično ležala na krevetu, kako se to zna ljudima dogoditi. Uz kemoterapiju sam pila probiotik da mi crijeva sve to lakše podnesu. S tim sam počela dva tjedna ranije. Još sam pila sok od cikle, mrkve i jabuke koji mi je svakodnevno pripremala moja divna prijateljica, te koristila preparate po uputi onkologa", ispričala je hrabra mama.

Foto: Shutterstock

Osim što je imala zdravu prehranu i stil života, Ivana je u vrijeme kemoterapija imala i mali ritual koji ju je spasio od negativnih misli.

"Kada bih odlazila na kemoterapiju, sredila bih se. Zamislila sam da idem na kavu s prijateljicama, stavila crveni ruž i najdraži parfem. Umetnula bih slušalice u uši, legla bih na bolnički krevet i spavala. Nisam si htjela dopustiti da idem na terapiju s crnim mislima tipa 'Joj, što to primam?!', 'Što mi to sestre rade sada?!'. Ne! Ja idem na kavu s curama i to je to! Samo pozitiva, nema druge!", istaknula je.

Želja za borbom i pobjedom nad rakom bila je snažna

Ivana je po zanimanju optičar/optometrist te tvrdi da joj je poslodavac maksimalno izašao u susret i da ju je posao čekao nakon povratka s bolovanja. Suprug, obitelj i prijatelji pomogli su joj da ne potone psihički tijekom liječenja te su joj bili veliki oslonac.

"Karakterno sam vrlo vedra i pozitivna osoba. Puno je tu pomagao suprug, roditelji, sestre i prijatelji. Osim toga, sigurno je veliku ulogu u svemu imalo to što sam imala i svog sinčića i kćerkicu koja je tada bila malena beba s dohranom, puzanjem i svim tim, pa nisam imala vremena misliti na sebe, nego sam se fokusirala na njih dvoje. Nikada nisam pomišljala 'Joj, umrijet ću', nego 'Ajmo se boriti i izboriti i pobijediti', to je jedino šo svaki oboljeli treba imati u glavi, želju za borbom i pobjedom", otkrila je.

Ivana je "cancer free" već tri godine te da bezbrižno ide na redovite kontrole.

"Danas sam top! Nema tko mi ne kaže da izgledam bolje nego ikad, da zračim, da sam super. Ne razmišljam 'Joj, što će me dočekati sada na kontroli?', nego idem opušteno i bez pretjeranog zamaranja".

'Važno je da pozitivno razmišljate'

Ivana kaže da se nakon dijagnoze raka promijenila i to nabolje. Sada živi život punim plućima, ide na koncerte, uživa u svakom danu i radi sve što je čini sretnom.

"Malo sam više pažnje posvetila samoj sebi i svojim željama i potrebama. Što se tiče živciranja oko nepotrebnih stvari, ono se svelo na najmanju moguću mjeru. Također, pokušavam se ne opterećivati nebitnim stvarima", istaknula je.

"Ženama koje se bore poručila bih: samo hrabro, dijagnoza raka ne znači kraj, nego samo jedan teži period života od nekih godinu, dvije, ovisi kako kome. Važno je da pozitivno razmišljate, nemojte googlati bolest ni simptome ni čitati loša iskustva drugih, već samo ona pozitivna i dobra, slušajte nadahnjujuće priče žena koje su preživjele i uživaju u životu više nego ikada", poručila je Ivana te je dala odličan savjet svim ženama koje su zbog kemoterapije ostale bez kose.

"Teško je znam, ako vam jako fali kosa, naručite s interneta puno perika, ne moraju sve biti one 'prave'. Zabavite se, isprobajte razne perike, boje kose i nosite razne frizure. Kada završi zadnja kemoterapija, pričekajte još malo i obrijte to 'paperje' što raste, jer kada krene rasti nova kosa da bude čvrsta i zdrava. Ja sam svakodnevno mazala glavu losionom od piskavice i ružmarina i kosa mi je naočigled rasla", istaknula je.

