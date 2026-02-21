Nakon teške bitke s kilogramima uspjela je ostati trudna: 'Bila sam sretna, ali i prestravljena'

Dvadesetpetogodišnja Chloe Rose, smršavjela je s konfekcijskog broja 48 na 38, nakon što se s viškom kilograma borila od tinejdžerske dobi. Chloe i njezin suprug počeli su raditi na djetetu još 2019. godine, no nakon niza godina neuspješnih pokušaja, potražili su liječničku pomoć.

U siječnju 2024. Chloe je uključena u program potpomognute oplodnje britanskog javnog zdravstva (NHS), no postupak je morao biti prekinut zbog njezine težine.

"Uključili su nas kod specijalista za plodnost i prošla sam dva kruga liječenja. Nažalost, nije uspjelo. Tijekom postupka dobila sam dosta kilograma pa su nas u potpunosti isključili iz programa zbog moje težine", ispričala je.

"Činjenica da nisam mogla nastaviti jer sam imala previše kilograma usadila mi je u glavu misao da, ako želim bilo kakvo daljnje liječenje neplodnosti, moram smršavjeti. Probala sam svaku dijetu, svaku vježbu, išla sam u teretanu, ali ništa nije djelovalo", dodala je.

Odluka koja joj je promijenila život

Očajna i svjesna da mora izgubiti na težini kako bi ispunila svoj san o osnivanju obitelji, Chloe je u srpnju 2024. naručila popularni lijek za mršavljenje putem internetske ljekarne, što ju je koštalo oko 160 eura mjesečno. U samo pet mjeseci izgubila je nevjerojatnih 38 kilograma, nakon godina borbe s kilogramima zbog zdravstvenih problema, uključujući sindrom policističnih jajnika (PCOS), artritis i terapiju steroidima koju je primala.

"Osjećala sam se sjajno, osjećala sam se stvarno slobodno. Gubila sam kilograme i osjećala sam se ugodnije u svom tijelu. Mogla sam nositi odjeću koju sam željela, moje tijelo se jednostavno osjećalo jako dobro", opisala je svoje iskustvo.

Šok i sreća nakon pozitivnog testa

Na njezino veliko iznenađenje, u siječnju 2025. otkrila je da je trudna, i to samo tri tjedna nakon što je prestala koristiti Mounjaro u prosincu 2024. Njezina djevojčica, Jeanie, rođena je 18. rujna 2025. godine.

"Bila sam presretna kad sam saznala da sam trudna, ali očito i prestravljena jer se preporučuje prestati s uzimanjem Mounjara dva mjeseca prije začeća. Bojala sam se da sam nešto pogriješila", priznaje. "Stvarno to nisam očekivala jer prije toga nisam imala mjesečnicu šest godina zbog teškog oblika PCOS-a. Ostala sam trudna bez mjesečnice, tako da to uopće nisam očekivala. Bila sam tako sretna i uzbuđena što sam napokon postigla ono što sam željela. U tom trenutku smo već šest godina pokušavali dobiti dijete."

Mounjaro nije čarobno rješenje za sve

Chloe smatra da joj je upravo Mounjaro pomogao da izgubi kilograme potrebne kako bi zatrudnjela.

"Mounjaro mi je pomogao dobiti bebu kojoj sam se oduvijek nadala. Mislim da je gubitak kilograma bio presudan, a Mounjaro je definitivno pokrenuo to putovanje za mene", kaže ona. Unatoč tome što joj je pomogao ostvariti san, Chloe ističe da lijek ne bi preporučila svima, piše Mirror.

"Mislim da mi je Mounjaro pomogao smršavjeti, ali gubitak kilograma je ono što mi je pomoglo da zatrudnim. Ako se ljudi bore s težinom i žele zatrudnjeti, rekla bih da probaju Mounjaro, ali ovisi o razlozima zbog kojih se bore s neplodnošću. Uzimanje lijeka neće vam uvijek pomoći da zatrudnite, ali meni definitivno jest."

Glasnogovornik tvrtke Lilly, koja proizvodi Mounjaro, naglasio je kako bi se lijek trebao koristiti isključivo prema preporuci liječnika te nabavljati u registriranim ljekarnama. Priča Chloe Rose, iako sretnog završetka, služi kao podsjetnik na složenost problema neplodnosti i važnost medicinskog nadzora pri korištenju lijekova.

