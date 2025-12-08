Zaštitite se: Blagdanska putovanja donose povećan rizik od nepodnošljivih nametnika

Kako se bliži Božić, jedno od najprometnijih razdoblja u godini, ne iznenađuje činjenica da je to razdoblje u godini ujedno i vrhunac sezone za širenje stjenica.

Od prepunih hotela i vlakova do užurbanih zračnih luka i brojnih posjeta rodbini, mnogi putnici neizbježno donose ove nepoželjne "suputnike" natrag u svoj dom. Prema Mirroru, opasnost od infestacije tijekom blagdana veća je nego što mnogi pretpostavljaju.

Vrijeme koje privlači nametnike

James Rhoades, stručnjak za štetočine, ističe kako postoji uvriježeno, ali pogrešno uvjerenje kako je ljeto jedino razdoblje intenzivne aktivnosti stjenica. Zapravo, božićni blagdani dosljedno donose jedan od najvećih porasta u putovanjima, što izravno dovodi do primjetnog porasta broja infestacija. Bilo koje blagdansko razdoblje koje uključuje masovna kretanja ljudi povećava rizik od prijenosa ovih nametnika.

Osim samih putovanja, problemu tijekom zimskih mjeseci značajno doprinosi i grijanje. Budući da stjenice prosperiraju u toplim okruženjima, centralno grijanje stvara idealne uvjete za njihov opstanak.

Rhoades objašnjava: "Tijekom hladnijih mjeseci grijanje se koristi dulje, što ubrzava reprodukcijski ciklus stjenica. U kombinaciji s češćim putovanjima, to stvara gotovo savršene uvjete za infestacije. Čak i stjenice koje su bile u stanju mirovanja mogu ponovno postati aktivne kada se vrate u topliji prostor."

Prvo se treba pregledati smještaj

Kako biste spriječili da ovi nametnici dospiju u vašu prtljagu ili dom, stručnjaci preporučuju brz, ali temeljit pregled sobe odmah po dolasku — bez obzira na to boravite li u luksuznom odmaralištu s pet zvjezdica ili skromnom pansionu.

Ključni savjeti za inspekciju uključuju:

Provjera kreveta: Podignite posteljinu i detaljno pregledajte rubove madraca, posebice šavove i kutove. Tražite crne točkice, mrlje od krvi ili odbačene kože insekata.

Podignite posteljinu i detaljno pregledajte rubove madraca, posebice šavove i kutove. Tražite crne točkice, mrlje od krvi ili odbačene kože insekata. Namještaj: Pregledajte uzglavlje kreveta, noćne ormariće i tapecirani namještaj. Stjenice se često skrivaju u rupama za vijke, šavovima tkanine i spojevima drva.

Kao dodatnu mjeru opreza, Rhoades savjetuje da prtljagu držite povišeno od poda. Korištenje stalka za prtljagu ili stavljanje kovčega na tvrdu površinu poput stola znatno je sigurnije od ostavljanja torbi na tepihu. Iako se pakiranje odjeće u zatvorene plastične vrećice može činiti kao dodatna gnjavaža, to pruža izvrstan sloj dodatne zaštite.

Kako zaštititi prtljagu?

Jedna od najčešćih pogrešaka koju putnici rade jest odlaganje kovčega na pod ili na krevet. Rhoades nudi dodatne smjernice za zaštitu osobnih stvari:

Držite prtljagu povišeno: Koristite stalak za prtljagu ako je dostupan ili kovčeg stavite na tvrdu površinu poput stola ili komode. Izbjegavajte tepihe.

Koristite stalak za prtljagu ako je dostupan ili kovčeg stavite na tvrdu površinu poput stola ili komode. Izbjegavajte tepihe. Pakiranje u vrećice: Iako se može činiti kao dodatna gnjavaža, pakiranje odjeće u zatvorene plastične vrećice unutar kovčega pruža dodatni sloj zaštite.

Što učiniti nakon povratka kući?

Ako se vratite s blagdanskog putovanja i primijetite ugrize, crne točkice na posteljini ili druge znakove upozorenja, morate djelovati brzo i odlučno.

Pranje odjeće na temperaturi od 60 stupnjeva Celzija uništit će i odrasle jedinke i njihova jajašca. Za predmete koji se ne mogu prati na visokim temperaturama, rješenje je zamrzivač. Takve stvari treba zatvoriti u hermetičku vrećicu i ostaviti u zamrzivaču nekoliko dana, jer ekstremno niske temperature uništavaju jajašca i ličinke.

"Operite odjeću na vrućem ciklusu, usisajte područje oko kreveta i podnih lajsni te ponovno pregledajte šavove madraca. Iznimno je važno da usisavač praznite na otvorenom jer jajašca mogu preživjeti unutar spremnika", zaključuje Rhoades.

