Dolaskom hladnijeg vremena prijeti najezda dosadnih kukaca: Naučite kako ih se riješiti

S padom vanjskih temperatura i početkom sezone grijanja, u kućanstvima se često povećava razina vlage, osobito u prostorijama poput kupaonica. Takvi uvjeti stvaraju idealno okruženje za pojavu i razmnožavanje srebrnih ribica.

Iako ne predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi, srebrne ribice mogu postati štetočine jer se hrane škrobom i šećerima prisutnim u papiru, odjeći, tapetama i ostacima hrane, uzrokujući time materijalnu štetu, piše Express.

Foto: Profimedia

Što su srebrne ribice i koji su uzroci?

Riječ je o sitnim, dugovječnim kukcima bez krila, prepoznatljivim po spljoštenom tijelu prekrivenom srebrnkastim ljuskicama i brzim, vijugavim pokretima koji podsjećaju na plivanje.

Obično su dugački oko 1-2 centimetra, a na stražnjem dijelu tijela imaju tri karakteristična repna nastavka. Aktivni su noću i izbjegavaju svjetlost, a iako ne predstavljaju izravnu opasnost za zdravlje ljudi, smatraju se štetočinama zbog štete koju mogu prouzročiti.

Glavni uzroci njihove pojave su specifični uvjeti koje pronalaze u domovima: visoka vlažnost zraka, dostupnost hrane i tamna, skrovita mjesta. Vlaga je ključan faktor jer srebrne ribice najbolje uspijevaju pri relativnoj vlažnosti zraka između 75 posto i 95 posto. Zato se najčešće nakupljaju u kupaonicama, podrumima, kuhinjama i tavanima.

Njihova prehrana temelji se na polisaharidima (škrobu i šećerima) pa se hrane širokim spektrom materijala: ljepilom u uvezima knjiga, tapetama, papirom, fotografijama, uštirkanom odjećom, ali i ostacima hrane poput brašna i žitarica.

U potrazi za skloništem, u domove ulaze kroz sitne pukotine u zidovima i oko cijevi, a može ih se i nesvjesno unijeti sa starim papirom ili kartonskim kutijama. S obzirom na to da mogu uništiti papir, odjeću, tapete i zalihe hrane, uzrokuju značajnu materijalnu štetu.

Foto: Profimedia

Prevencija i suzbijanje srebrnih ribica

Kako prenosi Express, stručnjaci nude nekoliko savjeta za njihovo suzbijanje, a posebno ističu važnost jedne navike koju je preporučljivo usvojiti nakon tuširanja ili kupanja.

Pravilno održavanje kupaonskih tepiha

Vlažan kupaonski tepih predstavlja idealno mjesto za razmnožavanje srebrnih ribica. Budući da se nalazi u prostoru s povišenom vlagom, tepih koji satima ostaje mokar na podu postaje pogodno stanište za ove kukce.

Stoga se preporučuje nakon svake upotrebe podići tepih i prebaciti ga preko ruba kade ili stalka za sušenje kako bi se u potpunosti osušio. Uz to, važno je redovito pranje na visokim temperaturama radi održavanja higijene.

Kontrola vlage u domu

Upravljanje razinom vlage u kupaonici i ostatku doma ključan je korak u prevenciji pojave srebrnih ribica. Josh Clarke, glasnogovornik tvrtke Clear It Waste, ističe važnost korištenja odvlaživača zraka.

"Odvlaživač zraka izvrstan je alat za kontrolu vlage jer uklanja višak vode iz zraka i sprječava stvaranje kondenzacije. Za maksimalnu učinkovitost, postavite ga u prostore sklone vlazi, poput kupaonica i kuhinja", savjetuje Clarke. U nedostatku odvlaživača zraka, redovito prozračivanje prostorija također značajno doprinosi smanjenju vlage.

Održavanje cijevi i ventilacijskog sustava

Cijevi koje propuštaju vodu stvaraju mračne, vlažne i tople uvjete koji su izrazito privlačni srebrnim ribicama. Preporučuje se redovito provjeravati sve cijevi u domu, osobito one ispod sudopera i umivaonika, te sanirati sva mjesta na kojima je primijećeno kapanje.

"Ključno je osigurati i ispravnost ventilacijskih otvora kako bi se smanjila mogućnost pojave ovih nametnika. Dobra ventilacija važna je za kontrolu kondenzacije u kupaonicama, jer njezino nakupljanje izravno dovodi do povećanja razine vlage", dodaje Clarke.

Primjena prirodnih repelenata

Za odbijanje srebrnih ribica moguće je primijeniti i niz prirodnih sredstava. Jedna od učinkovitih metoda jest korištenje eteričnih ulja lavande ili paprene metvice.

Potrebno je nanijeti nekoliko kapi ulja na komadić vate i postaviti ga u blizinu odvoda, umivaonika, WC školjke i cijevi kako bi se kukci odvratili od tih područja. Dodatno, u manjim zatvorenim prostorima poput ladica ili ormarića može se koristiti silikagel. Vrećice silikagela, koje se često nalaze u pakiranjima obuće ili torbi, učinkovito upijaju vlagu i time čine prostor manje privlačnim za ove nametnike.

