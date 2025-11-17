Stari bakin trik otjerat će neželjene insekte iz kuhinje: Taj začin već imate kod kuće

Kuhinja je srce svakog doma, prostor u kojem se pripremaju obroci i čuvaju namirnice. Upravo zato, pojava sitnih nametnika poput mrava, moljaca ili žižaka u kuhinjskim ormarićima i smočnicama može izazvati veliku frustraciju, osobito kada se čini da se vraćaju unatoč redovitom čišćenju i održavanju higijene.

Mnogi u takvim situacijama posežu za kemijskim sredstvima, no rješenje je često jednostavnije i dostupnije nego što mislite. Jedan drevni trik, koji se temelji na snazi prirode, ponovno dobiva na popularnosti. Prema Expressu, primjena lovorovog lista može ponuditi trajno i potpuno sigurno rješenje za ovaj problem.

Prirodno rješenje protiv insekata u kuhinji

Savjet o korištenju lovorovog lišća kao sredstva za odbijanje insekata iz kuhinjskih ormarića populariziran je na društvenoj mreži TikTok. Ova metoda temelji se na tradicionalnoj praksi korištenja aromatičnih biljaka kao prirodnih repelenata.

Stručnjaci za suzbijanje štetočina potvrđuju ovu teoriju. Portal Pest Prevention Patrol navodi: "Lovorovo lišće stoljećima se koristi kao prirodni repelent za insekte i izvrsna je alternativa kemijskim pesticidima."

Foto: Shutterstock

Tajna leži u intenzivnom i aromatičnom mirisu lovora, koji odbija insekte poput moljaca, mrava i žižaka, čime štiti namirnice i održava ih sigurnima za upotrebu.

Primjena ove metode iznimno je jednostavna. Potrebno je postaviti nekoliko listova lovora na problematična područja: u kutove kuhinjskih ormarića, ladice i smočnice. Listovi se također mogu staviti izravno u posude s brašnom, rižom ili žitaricama. Svježi listovi imaju nešto intenzivniju aromu, no sušeni su praktičniji zbog znatno dužeg roka trajanja. Lako su dostupni u trgovinama po pristupačnoj cijeni, a njihova je aroma i dalje dovoljno jaka da drži insekte podalje od hrane.

Stoga, prilikom sljedećeg čišćenja kuhinjskih elemenata ili u slučaju pojave nametnika, vrijedi razmotriti ovo jednostavno, cjenovno pristupačno i potpuno prirodno rješenje. Nekoliko listova lovora može učiniti značajnu razliku u očuvanju vaših namirnica.

