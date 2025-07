Bio je najveća legenda svog sporta, a njegovi brkovi i imidž prepoznatljivi su u cijelom svijetu

Hulk Hogan, legendarni profesionalni hrvač i lice mnogih promocija u 'sports-entertainmentu' preminuo je u 72. godini života. Uzrok smrti je srčani zastoj, a pronađen je u svom domu u Clearwateru u Floridi.

Bez Hogana malo je vjerojatno da bi profesionalno hrvanje (kod nas se često naziva i kečeri) bilo višemilijardski gigantski biznis kakav je danas.

Hogan je postao toliko velika zvijezda da je uspio nadići hrvanje i glumiti u filmu Rocky III sa Sylvesterom Stalloneom, a također je osigurao i vlastiti reality show, Hogan Knows Best.

Hogan, solidan bacač u bejzbolu, počeo je dizati utege kao tinejdžer dok je živio u Tampi na Floridi, što mu je pomoglo da razvije masivne ruke koje je nazvao svojim "24-inčnim pitonima".

Ako postoji najveći u njegovom sportu - to je on

Hogan je počeo hrvati na jugu SAD-a pod imenima kao što su Terry the Hulk, Boulder i Sterling Golden.

Američki heroj koji je mahao zastavom postigao je veliku slavu u Svjetskoj hrvačkoj federaciji (WWF) glumeći mišićavog plavokosog heroja.

„Hulkamania“, kako se nazivala energija koju je stvorio, počela je divljati sredinom 1980-ih i gurnula profesionalno hrvanje u mainstream. Bio je američki heroj koji je mahao zastavama s potkovastim brkovima i crveno-žutom opremom.

Suočio se sa svima, od Andrea the Gianta i Randyja Savagea do The Rocka, pa čak i predsjednika tvrtke Vincea McMahona, osvojio je niz WWE pojasa i primljen je u WWE Hall of Fame 2005. godine.