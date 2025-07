Umro je legendarni Hulk Hogan, otkriven uzrok smrti

Hulk Hogan, legendarni profesionalni hrvač i lice mnogih promocija u 'sports-entertainmentu' preminuo je u 72. godini života. Uzrok smrti je srčani zastoj, a pronađen je u svom domu u Clearwateru u Floridi.

Rođen je u Augusti u saveznoj državi Georgia 1953. pod imenom Terry Bollea, ali promijenio ga je kada ušao u profesionalno hrvanje. Bio je prva planetarno popularna zvijezda te industrije te je u 80-ima ostvario veliki uspjeh zahvaljujući pokretu 'Hulkomania' kojom je doveo WWE, tada WWF, na veliku pozornicu i upoznao većinu ljudi sa sports-entertainmentom.

Iza sebe je ostavio dvoje djece, Brooke i Nicka, koje je dobio u braku s prvom suprugom Lindom od koje se razveo 2007. Član je WWE Kuće slavnih, a promocija se ovako oprostila od njega: "WWE je ožalošćen vijestima o smrti Hulka Hogana. Bio je jedna od najpoznatijih figura pop-kulture. Pomogao je WWE da dobije globalno priznanje u 89-ima. Izražavamo iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima i fanovima."

WWE is saddened to learn WWE Hall of Famer Hulk Hogan has passed away.



One of pop culture’s most recognizable figures, Hogan helped WWE achieve global recognition in the 1980s.



WWE extends its condolences to Hogan’s family, friends, and fans.