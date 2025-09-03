Opasna bakterija uvukla se u vrtiće i jaslice: Izaziva zatajenje bubrega, beba završila na intenzivnoj

Broj zaraženih bakterijom EHEC u Njemačkoj i dalje raste. Prema najnovijim informacijama koje su objavili Državni ured za zdravstvo i socijalnu skrb (LAGuS) te gradske vlasti Schwerina, zabilježeno je još pet slučajeva kod djece u dobi između 20 mjeseci i šest godina, piše Fenix Magazin.

Ukupan broj slučajeva sada iznosi 27, od čega su tri s ozbiljnim komplikacijama poznatim kao HUS (hemolitičko-uremički sindrom).

Jedno dijete iz okruga Rostock, koje boluje od HUS-a, trenutačno se liječi u Sveučilišnoj bolnici u Rostocku, a drugo dijete, također s HUS-om, dolazi iz Berlina, ali boravilo je u okrugu Vorpommern-Greifswald.

Dječak od godinu i osam mjeseci nalazi se na intenzivnoj njezi u Schwerinu zbog zatajenja bubrega. Do prošlog petka pohađao je jaslice, a sva djeca iz njegove skupine sada se smatraju bliskim kontaktima i privremeno ne smiju pohađati vrtić.

Što uzrokuje EHEC infekcije?

Od sredine kolovoza u njemačkoj saveznoj zemlji Mecklenburg-Zapadno Pomorje zabilježeno je 21 slučaj EHEC infekcije kod djece i adolescenata, a devet njih razvilo je HUS – stanje koje može izazvati uništenje crvenih krvnih stanica, probleme s koagulacijom krvi i zatajenje bubrega.

Trenutačno je 16 osoba hospitalizirano. Uzrok izbijanja EHEC infekcija još uvijek nije poznat, ali istraga je u tijeku.

Većina prijavljenih slučajeva dolazi iz istočnih okruga Vorpommern-Greifswald i Vorpommern-Rügen. Obitelj iz Schwerina, prema navodima gradske uprave, nije boravila u tim regijama u posljednjim tjednima.

Zašto je EHEC posebno opasan za djecu?

EHEC (enterohemoragična Escherichia coli) označava sojeve bakterije E. coli koji proizvode tzv. Shiga-toksine, snažne toksine koji mogu izazvati teške proljeve, uključujući krvave proljeve, te opasni HUS. Posebno su ugrožena djeca, čiji imunološki sustav i organi još nisu potpuno razvijen.

POGLEDAJTE VIDEO: Zaspati uz ekran? Mobitel prije spavanja vodi u bolest - i nije bezazleno