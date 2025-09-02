Ovo se danas besramno koristi kao oružje: 'To je ratni zločin, mora prestati!'

'Glad se trenutno koristi kao oružje širom svijeta. To mora prestati jer se time krši međunarodno humanitarno pravo', izjavila je nedavno za DW Shayna Lewis, glavna savjetnica za Sudan u američkoj organizaciji PAEMA (Preventing and Ending Mass Atrocities). Govorila je o gradu Al-Fašir u Sudanu, koji je pod opsadom već godinu dana. Tamo je zarobljeno oko 30.000 ljudi, koji više nemaju hrane. "To je međunarodni zločin i kao takav se mora procesuirati", rekla je Lewis.

Organizacije za ljudska prava poput Amnesty Internationala i Human Rights Watcha dale su slične izjave o izraelskom djelovanju u Pojasu Gaze: vojsku se optužuje zbog blokiranja isporuke pomoći i hrane. „Izrael izgladnjuje Gazu. To je genocid. To je zločin protiv čovječnosti. To je ratni zločin", rekao je Michael Fakhri, specijalni izvjestitelj Ujedinjenih nacija za pravo na hranu, prošlog tjedna za britanski list 'The Guardian'.

Izgladnjivanje kao oružje u ratu

Kako piše Deutsche Welle, sve su češći zahtjevi da se smrt civila od gladi tretira kao ratni zločin. Jedan od razloga za to je što sukobi sve češće izazivaju glad. "Glad je drevna pojava, koju strane u sukobu koriste stoljećima", kaže Rebecca Bakos Blumenthal, pravna savjetnica u projektu 'Starvation Accountability' (Odgovornost za izgladnjivanje) nizozemske fondacije 'Global Rights Compliance' (GRC). Posebno u posljednjih deset godina ova taktika se sve češće primjenjuje.

U proteklom desetljeću do gladi, izazvane sukobima, došlo je, između ostalog, u Nigeriji, Somaliji, Južnom Sudanu, Sudanu, Siriji i Jemenu. Stručnjaci za osiguranje mogućnosti prehrane također smatraju da bi ruski napadi na ukrajinsku poljoprivredu mogli biti pravno deklarirarni kao pokušaji korištenja blokade hrane kao oružja u ratu.

"Iako se globalna sigurnost hrane generalno poboljšava, broj gladnih raste", smatra Alex de Waal, profesor na Univerzitetu Tufts u SAD-u. "Globalna sigurnost hrane je nejednako raspoređena. To ukazuje na to da se glad koristi kao oružje."

Ako neka strana u sukobu namjerno uskraćuje hranu ili druge osnovne potrepštine civilnom stanovništvu protivničke strane, to se u mnogim državama, ali i shodno različitim međunarodnim pravnim aktima - uključujući Ženevske konvencije i Rimski statut (koji primjenjuje Međunarodni kazneni sud – MKS) smatra ratnim zločinom.

Međutim, do sada počinioci, koji koriste ovo „oružje" nikada nisu bili procesuirani isključivo zbog toga: ratni zločin izgladnjivanja nikada nije bio zasebno procesuiran pred međunarodnim sudom, već samo kao dio oko 20 vrsta ratnih zločina.

Utvrditi da se u nekom konkretnom slučaju radi o sustavnoj primjeni izgladnjivanja kao oružja, pa time i ratnom zločinu, je, međutim, vrlo teško: činjenica da civili gladuju u nekom sukobu ne znači nužno i da je počinjen zločin.

"Jedna od važnih pravnih stavki je pitanje namjere", objašnjava de Waal za DW. "Ratni zločin izgladnjivanja podrazumijeva da je počinitelj djelovao s namjerom." Većina pravnih stručnjaka ipak smatra da može postojati i indirektna namjera – kada je jasno da bi moglo doći do gladi, ali se ništa ne poduzima kako bi se to spriječilo.

Foto: Rtl Danas

Novo poimanje gladi

Do prije nekoliko godina, glad se uglavnom smatrala razvojnim ili humanitarnim problemom, kaže Blumenthal iz GRC-a. Sada se sve više pozornosti posvećuje njezinoj kriminalnoj dimenziji. 'Stvari se pokreću.'

Vijeće sigurnosti UN-a je 2018. jednoglasno usvojilo Rezoluciju 2417, kojom se osuđuje izgladnjivanje civila kao „metoda ratovanja". Godine 2019. izmijenjen je Rimski statut. Od tada se izgladnjivanje smatra ratnim zločinom ne samo u međunarodnim, već i u oružanim sukobima unutar jedne zemlje. Također su formirana UN-ova istražna povjerenstva za sukobe u Južnom Sudanu i Etiopiji (Tigray), koja su se posebno bavila izgladnjivanjem kao ratnim zločinom, objašnjava Blumenthal.

"Sve više međunarodnih i lokalnih organizacija za ljudska prava osuđuje ovu praksu. Upečatljivi primjeri, poput aktualne situacije u Gazi, značajno su podigli svijest o ovom zločinu", ističe ona.

Tako su nalozi za uhićenje, koje je Međunarodni kazneni sud izdao protiv izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra obrane Yoava Galanta u studenome 2024., 'povijesna prekretnica', smatra Blumenthal. U njima se izričito navodi optužba za izgladnjivanje kao ratni zločin. Prvi put su izdani međunarodni nalozi za uhićenje zbog navodnog izgladnjivanja kao zasebnog zločina. MKS također vodi istragu u Sudanu. Ni Izrael, ni režim u Sudanu, niti njegovi protivnici ne priznaju nadležnost MKS-a.

Tema izgladnjivanja je, unatoč tome, 'nesumnjivo dobila na pozornosti' u posljednjih deset godina, kaže de Waal. "Pravni okvir postoji. Ono što nedostaje jest politička volja za djelovanje."

Foto: Profimedia

Pravna obrada i dalje neizvjesna

I dalje postoje pravni izazovi, kaže de Waal za DW. "Ali uvjeren sam da je moguće izreći presude. Samo treba dovesti optužene pred sud."

Blumenthal se slaže. "Postoje nesporazumi u vezi s tim i mnogi ljudi misle da je glad neizbježan dio rata", kaže ona. "Ali naša istraživanja pokazuju da su ti obrasci vrlo jasni i da se u mnogim situacijama može prepoznati svjesna strategija."

Rebecca Bakos Blumenthal pokazuje oprezni optimizam da će oni koji namjerno izgladnjuju civile jednoga dana ipak odgovarati pred sudom. "To je svakako naša nada", zaključuje ona. "Na tome svi radimo."

POGLEDAJTE VIDEO Šok za Europu!Umjesto izolacije Rusije – Zapad ostaje sam protiv pola svijeta?