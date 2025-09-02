Dječak (10) cijeli dan plakao prije nego što je umro: Toksikološki nalaz sve je šokirao

Desetogodišnji Isaac Mansfield razbolio se u specijalnoj školi John F. Kennedy u Londonu i hitno je prevezen u bolnicu. Četiri dana kasnije, 6. rujna 2023., umro je na intenzivnoj njezi bolnice St Mary. Nakon smrti otkriveno je da je u organizmu imao tragove kokaina.

Prvo se vjerovalo da je dječak s invaliditetom umro prirodnom smrću jer je patio od dugotrajnog metaboličkog poremećaja zbog kojeg se liječio, piše Mirror.

Izdana je potvrda, održan je sprovod i slučaj se činio zatvorenim - sve dok rutinsko toksikološko izvješće nije pronašlo tragove kokaina u Isaacovom urinu. Otkriće je pokrenulo istragu o smrti dječaka. Mrtvozornik Graeme Irvine opisao je okolnosti kao "prilično neobične", pripisujući "oštrom oku Isaacovog liječnika opće prakse" uočavanje toksikološkog rezultata.

Slučaj je prebačen mrtvozorniku Westminstera. Dr. Andreas Marnerides rekao je na saslušanju da, prema vjerojatnosti, Isaacovo osnovno stanje nudi prirodno objašnjenje za njegovu smrt. No, dodao je da se izloženost kokainu ne može isključiti. Droga, objasnio je, može uzrokovati rabdomiolizu - opasno razaranje skeletnih mišića koje oslobađa štetne proteine ​​u krvotok.

Bio je letargičan i polusvjestan

"Razumno je smatrati da je najvjerojatnije pridonijela razvoju rabdomiolize", rekao je. Isaacov otac, Andrew Montlake, pritisnuo je stručnjaka o tome koliko često korisnici kokaina razvijaju rabdomiolizu. Mrtvozornik Irvine rekao je kako je riječ o "nevjerojatnim spekulacijama". "Ako nas ćete ušutkati, ušutkat ćete nas", grunuo je otac.

Sud je također saslušao iskaze osoblja Isaacove škole. Medicinska sestra Funmiola Jackson opisala je kako je tog dana Isaac bio letargičan, na trenutke polusvjestan i vrlo vruć na dodir. Imao je temperaturu 40,6 stupnjeva.

Imao je grčeve u želucu i izledao je vrlo, vrlo umorno. Jackson je također rekla da ju je otac nagovarao da ne zove hitnu pomoć jer će se Isaac suočiti s "nepoznatim licima u bolnici".

Njegovateljica Philomena Adu-Boahen prisjetila se da je Isaac tog jutra bio "pomalo uznemiren", dok je bolničarka Laura Barry rekla da je povraćao, plakao cijeli dan i pokazivao znakove distonije.

Barry je potvrdila da se otac opirao bolničkom liječenu što ej zabrinjavajuće, ali i priznala da je Isaacova situacija bila složena. Bio je dijete s teškim ranjivostima i dugoročnim zdravstvenim potrebama.

Istraga se nastavlja.

