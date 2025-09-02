Preživjela bungee pa pala s 87 metara visine i poginula pred očima užasnutog sina: Objavljena snimka

Ruskinja Elizaveta "Liza" Giščina (45) poskliznula se i pala s visine od 88 metara snimajući selfie nekoliko trenutaka nakon što je uspješno izvela bungee jumping povodom svog rođendana. Užasnuti sin Nikita (23) svjedočio je tragediji, piše The Sun.

Na internetu se pojavila snimka njezinog skoka s platforme na glavu. Smije se i govori "Idemo", zatim vrišti od radosti dok se strmoglavljuje prema tlu.

Foto: Youtube/screenshot

Snimka prikazuje kako se njiše na "elastičnom užetu" odmah iznad tla, nakon čega je ostala neozlijeđena.

Htjela je snimiti selfie za uspomenu

Liza se zatim odlučila ponovno popeti na toranj u Pavlovsku, blizu ruskog Sankt Peterburga nakon skoka kako bi "snimila selfie za uspomenu".

Tragedija se dogodila kada je stajala na platformi, 88 metara iznad tla, bez sigurnosnih užadi. Ruski mediji izvijestili su da se Liza poskliznula i pala.

Foto: Youtube/screenshot

Glasnogovornik tvrtke 23block, koja upravlja popularnim objektom, izdao je izjavu.

"Iskusna skakačica i majka dvoje djece Liza preminula je u tragičnim okolnostima“, napisao je.

"Elizaveta Giščina, zajedno sa svojim sinom Nikitom, bila je članica našeg sportskog tima. Sada cijeli tim tuguje za njezinim gubitkom, ovo je za nas velika tragedija", dodao je.

Foto: Youtube/screenshot

U promotivnim materijalima za ekstremni sportski objekt stoji:

"Za ljude koji ne mogu zamisliti svoj život bez adrenalina, skakanja s užeta, letova, aktivne rekreacije, slobodnog pada. Žele podijeliti te emocije s vama".

Rusko državno tužiteljstvo pokrenulo je istragu o Lizinoj smrti.

"Utvrdit će jesu li organizatori atrakcije postupali u skladu sa zakonom prilikom pružanja usluga", rekao je glasnogovornik.

POGLEDAJTE VIDEO: Richard (82) postao najstariji skakač s Masleničkog mosta! Pogledajte njegov skok