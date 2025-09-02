Noćni sukob u Novom Sadu: Policija tvrdi da su prosvjednici bili nasilni, snimke opovrgavaju

Nekoliko ozlijeđenih građana i jedan policajac, te više privedenih prosvjednika epilog je noćašnjega sukoba žandarmerije u opremi za razbijanje demonstracija u Novome Sadu do kojega je došlo nakon obilježavanja 10 mjeseci od stradavanja 16 osoba kod željezničkog kolodvora, javljaju u utorak gradski i regionalni mediji.

Policija je u priopćenju ustvrdila da su prosvjednici nasilno željeli ući na Fakultet sporta i tjelesnog odgoja (DIF), te da su njezinim pripadnicima koji su ga čuvali upućivane uvrede i psovke.

"Nakon što su izdata dva upozorenja i zapovjedi da se okupljeni raziđu, a koja nisu poštovana, policija je pristupila intervenciji sukladno zakonom", navedeno je u priopćenju MUP-a.

Dodaju da su prigodom potiskivanja prosvjednika na policiju bacana pirotehnička sredstva i drugi predmeti a jedan je službenik pogođen ciglom u glavu.

Policija bacala šok bombe, ne prosvjednici

Međutim, kako prenosi regionalni medij N1, na video snimkama objavljenim na društvenim mrežama, kao i prema izvješćima novinara i svjedoka, dogodilo se sasvim suprotno, policija je na građane bacila šok bombe, a potom izuzetno jakim snagama krenula u trk za onima koji su bježali okolnim ulicama.

Policija je tukla građane i studente bez ikakvog razloga, dodaje se u novinarskim izvješćima i navodi da je kampus Sveučilišta u Novome Sadu opkoljen jakim snagama policije i žandarmerije.

Svi novosadski fakulteti su u objavama na društvenoj mreži X osudili ponašanje policije i "nerazumnu i nepotrebnu upotrebu sile", ističe N1.

'Udarci pendrecima po glavi neće učiniti da zaboravimo koliko su vam ruke krvave'

Medicinski fakultet u blokadi objavio je: "Udarci pendrecima po glavi neće učiniti da zaboravimo koliko su vam ruke krvave! Zato ih boli Novi Sad, zato nas mrze", napisali su studenti toga fakulteta.

U više gradova Vojvodine prosvjednim okupljanjima i komemorativnim šetnjama u ponedjeljak obilježeno je 10 mjeseci od urušavanja nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru u kojoj je poginulo 16 osoba, a najveći je skup održan je u tome gradu pod nazivom "Srbijo, Novi Sad te zove".

Šetnja završila ispred urušenog ulaza željezničkog kolodvora

Komemorativna šetnja više tisuća prosvjednika ulicama Novoga sada završena je ispred urušenog ulaza željezničkog kolodvora gdje je položen vijenac bijelog cvijeća i odana pošta stradalima.

Prosvjednom okupljanju prethodio je incident na DIF-u kada je u ranim jutarnjim satima, kako prenose mediji, dekan Patrik Drid u pratnji policije i nekoliko maskiranih osoba razbio jedan prozor i ušao na fakultet kako bi prekinuo studentsku blokadu ustanove.

Kada su se studenti počeli okupljati s namjerom da se vrate u zgradu dekan je pozvao policiju koja od tada osigurava zgradu DIF-a.

