Tuga i jad: Preživjeli pokapaju mrtve, a strahuje se da je masa ljudi ostala zatrpana

Potres magnitude 6,0 po Richteru pogodio je u nedjelju navečer istočnu afganistansku pokrajinu Kunar, a epicentar je bio samo 27 km od grada Jalalabada, petog po veličini u zemlji.

Podrhtavanje se osjetilo i u glavnom gradu Afganistana, Kabulu, te u susjednom Pakistanu.

U potresu je poginulo najmanje 800 ljudi u pokrajinama Kunar i Nangarhar, a 1800 je ozlijeđeno.

Talibanska vlada kaže da su neka sela potpuno uništena.

Detalji se još uvijek pojavljuju, a broj poginulih ili ozlijeđenih mogao bi znatno porasti.

Udaljenost područja pogođenih potresom dodatno otežava potragu i spašavanje. Strahuje se da su mase ljudi zarobljene pod ruševinama.

Helikopterski timovi dovoze ozlijeđene u bolnice iz udaljenih sela. Spasilačke napore komplicira planinski teren. Do pogođenih sela teško je doći i inače, a sada su mnoge ceste koje ih povezuju blokirane krhotinama.

Strane vlade i međunarodne humanitarne skupine poslale su pomoć u područja pogođena potresom.

Među onima koji su pogođeni katastrofom, posebno su zabrinjavajuće žene i djevojčice: regija pogođena potresom vrlo je konzervativna i postoji strah da bi liječenje žena moglo biti odgođeno iz kulturnih razloga.