Ana Brnabić žestoko odgovorila Plenkoviću: 'Cilj im je srušiti Vučića, džaba vam novci...'

Predsjednica skupštine Republike Srbije Ana Brnabić reagirala je na izjavu premijera Andreja Plenkovića da je "Srbija na rubu građanskog rata", rekavši da je "njihov" strateški cilj da Aleksandar Vučić ne bude na čelu države.

"Plenković govori da je Srbija na ivici građanskog rata. A šta bi drugo? Toliko su to želeli i toliko u to uložili. Znaju da njihov strateški cilj - da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije, samo tako mogu ispuniti. Na žalost nekih, i na veliku sreću Srbije i većine njenih građana, čitavog našeg naroda, to niti je tačno, niti će se dogoditi.

Da parafraziram jednu našu pesmu - džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo svih Dinka i Mila... Kuharica završila u đubretu (i bukvalno)", stoji u objavi na X profilu Ane Brnabić.

Plenković govori da je Srbija na ivici građanskog rata. A šta bi drugo? Toliko su to želeli i toliko u to uložili. Znaju da njihov strateški cilj - da @avucic ne bude na čelu Srbije, samo tako mogu ispuniti. Na žalost nekih, i na veliku sreću Srbije i većine njenih građana,… pic.twitter.com/TAUxIsjCUP — Ana Brnabic (@anabrnabic) September 1, 2025

Surova politička stvarnost

Podsjetimo, na Bledskom strateškom forumu Plenković je upozorio je na “surovu političku stvarnost” Zapadnog Balkana, istaknuvši da je "Srbija na rubu građanskog rata" te naglasio potrebu trezvenog pristupa proširenju Evropske unije.

Imate Sjevernu Makedoniju koja je blokirana. Imate Srbiju s više od dvije godine najvećih, najsnažnijih i najozbiljnijih unutarnjih nemira i demonstracija, na rubu građanskog rata. Imate Bosnu i Hercegovinu, s Dodikom koji godinama rasteže separaciju ili ne separaciju, i hop, on je vani. Imate Banjsku, koja je 2023. prošla bez ozbiljne opaske ili artikulacije bilo koga u EU, pravimo se da se to nije dogodilo. To je stvarnost", rekao je on.

VIŠE O TEMI: Plenkoviću rekla što se mnogi ne usude, poslušajte poruku slovenske predsjednice

POGLEDAJTE VIDEO: Osuda Izraela je tu, ali se s riječi ne prelazi na djela: Plenković čeka kome će se prikloniti