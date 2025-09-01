STRAVA U BIH /

Maloljetnik izboden ispred osnovne škole u Tuzli: Završio na hitnoj operaciji

Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell/Ilustracija

Kako saznaje Klix.ba iz više izvora, maloljetnik je uboden nožem u predjelu abdomena

1.9.2025.
13:38
Tajana Gvardiol
Hrvoje Jelavic/pixsell/Ilustracija
Maloljetnik (17) je izboden nožem u ponedjeljak ujutro kraj Osnovne škole Kreka u Tuzli. U incidentu su sudjelovala tri maloljetnika.

Kako saznaje Klix.ba, ozlijeđeni maloljetnik hitno je hospitaliziran u kliničkom centru u Tuzli.

Iz Vlade Tuzlanskog kantona službeno je potvrđen incident.

"Tom prilikom jedna maloljetna osoba povrijedila je drugog maloljetnika. Napominjemo da sudionici ovog događaja nisu učenici Osnovne škole Kreka. Apeliramo na roditelje, kao i na cjelokupnu društvenu zajednicu da zajedničkim naporima radimo na prevenciji nasilja i stvaranju sigurnog i poticajnog okruženja za svu djecu i učenike, jer očito je i da sve mjere sigurnosti, koje su nedavno implementirane u školama, ne mogu prevenirati sve nemile događaje", kazali su iz Vlade TK.

Kako saznaje Klix.ba iz više izvora, maloljetnik je uboden nožem u predjelu abdomena.

"Pacijent inicijala K. A., rođen 2008. godine, hospitaliziran je na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju UKC-a Tuzla. Trenutačno je u tijeku operativni zahvat", kazala je glasnogovornica UKC-a Tuzla Ersija Aščerić-Mujedinović.

