Sve se dogodilo u subotu, usred bijela dana - nakon sukoba uslijedila jurnjava

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom na štetu 28-godišnjaka i 31-godišnjaka.

Podsjetimo, u subotu je oko 14 sati u Ulici Dragutina Golika maloljetnik bio za volanom Renaulta zagrebačkih registracija.

S njim je u vozilu bio i 24-godišnjak, inače vlasnik automobila, te još jedna osoba. Do njih su se dovezli 28-godišnjak i 31-godišnjak u Fordu gospićke registracije, stariji je muškarac izašao iz Forda i sukobio se s maloljetnikom i Renaultu kojeg je ranije poznavao.

Maloljetnik je stisnuo gas i vozilom prešao preko stopala 31-godišnjaka i potom pobjegao.

Dvojac iz Forda krenuli su za njima te ga u Zagorskoj ulici sustigli. Sada je 28-godišnjak izašao iz Forda, a maloljetnik je opet stisnuo gas, udario ga automobilo u nogu i nastavio vožnju Selskom do Zvonigradske ulice, a 28-godišnjak ga je opet slijedio.

Policija je privela maloljetnika, a sada je policija objavila da je osumnjičeni predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu za mladež.

