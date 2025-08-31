Detalji strave kod Benkovca! Poginuli vozač i putnik, maloljetnik teško ozlijeđen: Uhićen državljanin Srbije

Dvije osobe smrtno su stradale, a troje ih je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći koja se u nedjelju oko 15 sati dogodila na državnoj cesti DC-56, na dionici između Biljana i Benkovca kod mjesta Raštević.

Prema informacijama iz policije, u nesreći su sudjelovali osobni automobil njemačkih registracija i kombi zadarskih oznaka. Očevidom je utvrđeno kako je 54-godišnji vozač kombija, krećući se iz pravca Benkovca, prešao djelomično na suprotnu traku te udario u automobil koji se propisno kretao iz smjera Škabrnje.

Nakon silovitog frontalnog sudara oba vozila sletjela su s kolnika. Na mjestu događaja život su izgubili 48-godišnji njemački vozač i 21-godišnji putnik iz istog automobila.

Troje putnika iz automobila prevezeno je u Opću bolnicu Zadar. Kod maloljetnog putnika utvrđene su teške tjelesne ozljede, dok ozljede 19-godišnjeg mladića i 46-godišnje žene zasad nisu okvalificirane.

Promet na državnoj cesti bio je potpuno obustavljen od 15.10 do 19.35 sati, a vozila su preusmjeravana na obilazne pravce. Očevidom je rukovodio zamjenik Županijskog državnog odvjetnika iz Zadra.

Policija je potvrdila kako je zbog izazivanja prometne nesreće uhićen 54-godišnji vozač kombija, državljanin Srbije s reguliranim boravkom u Hrvatskoj. Nad njim se provodi kriminalističko istraživanje.