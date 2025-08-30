OBUSTAVLJEN PROMET /

Teška nesreća kod Benkovca: Dvije osobe poginule na mjestu

Teška nesreća kod Benkovca: Dvije osobe poginule na mjestu
Foto: Rtl

Policija je potvrdila da je od 15.10 sati sav promet na dionici kod mjesta Raševići u potpunosti obustavljen

30.8.2025.
16:37
Dunja Stanković
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dvije osobe poginule su na mjestu u teškoj nesreći na državnoj cesti DC-56 na dionici između Biljana i Benkovca malo prije 15 sati. 

Prema prvim informacijama u nesreći su sudjelovala dva vozila, a hitne službe odmah su upućene na teren. 

Policija je potvrdila da je od 15.10 sati sav promet na dionici kod mjesta Raševići u potpunosti obustavljen zbog očevida nakon kojeg će biti poznato više detalja o tragediji. Vozila se preusmjeravaju na obilazne pravce. 

Policija će nakon završetka očevida objaviti više detalja o okolnostima nesreće. 

POGLEDAJTE VIDEO: Lančani sudar na A1 prema Zagrebu: Na terenu i vatrogasci, kolona duga 14 kilometara

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OBUSTAVLJEN PROMET /
Teška nesreća kod Benkovca: Dvije osobe poginule na mjestu