Teška nesreća kod Benkovca: Dvije osobe poginule na mjestu

Dvije osobe poginule su na mjestu u teškoj nesreći na državnoj cesti DC-56 na dionici između Biljana i Benkovca malo prije 15 sati.

Prema prvim informacijama u nesreći su sudjelovala dva vozila, a hitne službe odmah su upućene na teren.

Policija je potvrdila da je od 15.10 sati sav promet na dionici kod mjesta Raševići u potpunosti obustavljen zbog očevida nakon kojeg će biti poznato više detalja o tragediji. Vozila se preusmjeravaju na obilazne pravce.

Policija će nakon završetka očevida objaviti više detalja o okolnostima nesreće.

