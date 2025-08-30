Ovaj vozač slavi drugi rođendan. Kamionom sletio u provaliju i izašao bez ogrebotine: 'Bio je u šoku'

Kamion s cisternom sletio je u provaliju na Krndiji jutros oko 11 sati, a vozač, čini se, nije ozlijeđen.

Prema riječima očevidaca, vozio je iz pravca Požege prema Našicama i stao na ugibalištu kako bi propustio vozila iza njega, a onda je u jednom zavoju sletio u šumu.

"Kada smo zaobišli taj kamion, čuli smo jake udarce i lomljavinu. Stali smo i vidjeli kako je kamion sletio s ceste. U tom trenutku vozač je na svu sreću izlazio iz te provalije, bio je u šoku. Pitali smo ga treba li mu liječnička pomoć ili bilo što drugo", ispričao je za Požegu.eu svjedok koji se našao na mjestu nesreće.

Foto: Požega.eu

Vozač kamiona je kazao da je sve u redu i da ne treba pomoć.

Za sada se ne zna zašto je sletio u provaliju, no pretpostavlja se da je nesreći kumovao sklizav kolnik.

Policija će očevidom utvrditi više detalja nesvakidašnje nesreće.

