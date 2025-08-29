U teškoj prometnoj nesreći kod Tribunja poginula žena, oglasili se iz policije

U teškoj prometnoj nesreći na lokalnoj cesti kod Tribunja u petak popodne poginula je žena, a dvije su osobe ozlijeđene i vozilom Hitne medicinske pomoći prevezene u Opću bolnicu u Šibeniku, izvijestila je u Policijska uprava šibensko-kninska.

Do prometne nesreće došlo je oko 16,15 sati na lokalnoj cesti Tribunj-Ivinje, a u njoj su sudjelovali osobno vozilo šibenskih registracija i teretno vozilo zagrebačkih registracija, navodi policija.

Na mjesto nesreće, uz policiju upućene su i druge žurne službe. Očevidom rukovodi zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku.

Zbog provođenja očevida na mjestu događaja, od 17,19 sati za promet je zatvorena lokalna cesta od Tribunja prema Ivinju te se promet odvija zaobilaznim pravcima, dodaju iz PU šibensko-kninske.

POGLEDAJTE VIDEO: Nevjerojatna prometna nesreća kod Bjelovara: Sezona je parenja, otvorite oči na cestama