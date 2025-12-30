Gotovo je! Legenda BiH službeno potvrdila kraj karijere

Miralem Pjanić ovog je ljeta napustio moskovski CSKA, no umjesto potrage za novim klubom donio je konačnu odluku o svojoj budućnosti, igračku karijeru je završio.

Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine iznenadio je odlaskom u Rusiju 2024., gdje se zadržao samo jednu sezonu, nakon što je ranije nastupao u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Već tada bilo je jasno da se približava kraju profesionalnog puta.

U razgovoru za Tuttosport Pjanić je potvrdio da se povukao iz aktivnog nogometa te da danas živi u Dubaiju, gdje se posvetio obitelji i radu u nogometnoj akademiji.

„Neću više igrati. Završio sam karijeru. Sada sam prije svega otac, to mi je prioritet“, poručio je.

Osvrnuo se i na Juventus, klub u kojem je ostavio dubok trag, istaknuvši kako ga ne iznenađuju bolji rezultati torinske momčadi. Smatra da bi vezni red dodatno ojačao dolazak Sandra Tonalija.

Pjanić je za Juventus odigrao 178 utakmica uz 22 gola i 42 asistencije, a tijekom karijere nastupao je i za Metz, Lyon, Romu, Barcelonu, Bešiktaš, Sharjah i CSKA. Za reprezentaciju BiH upisao je 115 nastupa i postigao 17 pogodaka.

