Virtuoz iz Tuzle koji odlično poznaje Modrićeva trenera: 'Luka je prvak, odlično će surađivati'

Miralem Pjanić odlično poznaje Massimiliana Allegrija koji će voditi Luku Modrića u Milanu u novoj sezoni. Bosanskohercegovački virtuoz odigrao je 135 utakmica od Allegrijem od 2016. do 2019. U intervjuu za Gazzettu govorio je o Modriću i Allegriju.

Pjanić je uvjeren kako će kombinacija Allegri-Modrić biti dobra za Milan. „Često razgovaram s Maxom; imali smo divne godine u Juventusu. On je prijatelj i sjajno ga je vidjeti u Milanu. On i Conte su najbolji, najuspješniji u Italiji. Malo tko se nosi s pritiskom kao Allegri. Rossoneri žele završiti među prva četiri, ali kada imate nekoga poput Maxa na klupi, prirodno je očekivati još više.“

Odličan par

"Max je najbolji u vođenju grupa. Modrić je prvak, donosi kvalitetu, iskustvo i smirenost u igru: on je igrač kojeg je Allegri tražio i voli, bit će sjajni zajedno. Odličan par: hoće li to biti dovoljno za Scudetto, ostaje za vidjeti", rekao je Pjanić.

Pjanićev nekadašnji klub, Juventus pod palicom je Igora Tudora. "Igor poznaje svijet Juventusa i završio je sezonu na visokoj noti: njegove momčadi imaju jasan identitet", rekao je Pjanić o hrvatskom stručnjaku.

POGLEDAJTE VIDEO: Modrić se već počinje isplaćivati Milanu: Evo o čemu se radi...