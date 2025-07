Modrić dobiva novog suigrača u veznom redu: Mladi Švicarac ostvarit će svoj san

Veznjak Club Bruggea Ardon Jashari (22) vjerojatno će ispuniti svoj san i postati član AC Milana, te se pridružiti Luki Modriću u veznom redu sedmerostrukog europskog prvaka.

Švicarski reprezentativac, koji se najbolje snalazi na poziciji korektora veznog reda, izostavljen je s popisa igrača za susret 1. kola belgijskog prvenstva između Club Bruggea i Genka, koji je na rasporedu u nedjelju. Talijanski mediji tvrde da je to jasan znak da je belgijski klub prihvatio ponudu Milana.

Odbio West Ham i Forest zbog Milana

Club Brugge je tražio 40 milijuna eura odštete, a najnovija ponuda "Rossonera" blizu je tog iznosa. Talijanski klub je ponudio 35 milijuna eura, te još tri milijuna u bonusima.

Jashari je odbio ponude West Hama i Nottingham Foresta, jer je još kao klinac postao navijač AC Milana. On je prošlog ljeta iz Luzerna prešao u Club Brugge, koji je za njega platio skromnih šest milijuna eura. Odlične partije u belgijskom klubu privukle su pažnju engleskih i talijanskih klubova, ali najuporniji je bio AC Milan.

