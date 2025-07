Bivši Modrićev suigrač ispričao kako je Luka zadivio fitnes-diktatora: 'Nije mogao vjerovati'

Jesus Vallejo nakon 10 godina napustio je Real Madrid i pridružio se drugoligašu Albaceteu. Doduše, u deset godina, za Real je nastupio tek 32 puta, a na posudbama je bio u Granadi, Eintrachtu iz Frankfurta i Wolvesima.

Vallejo je dao veliki intervju za španjolski AS i nahvalio Modrića, to jest, njegovu fizičku spremu. "On je primjer svima. Antonio Pintus, naš kondicijski trener u Madridu, znao je reći da nije mogao vjerovati kad je vidio Luku kako trenira i natječe se, njegove fizičke sposobnosti i parametre koje je nudio.

Rekao je da je njegova fiziologija nešto neobično. Uvijek je prvi stizao u naš trening centar; jako je pazio na svoju tjelesnu građu i nije slučajnost da igra i u ovim godinama", rekao je Vallejo, a pohvale od Pintusa puno znače.

Naime, Antonio Pintus poznati je kondicijski trener koji je u Realu od 2016. godine, a zbog svojih teških režima, igrači su ga zvali diktatorom.

