Modrićev dolazak jedva čekaju suigrači u Milanu: 'Spremni smo žrtvovati se za njega'

Luka Modrić nedavno je potpisao za Milan, a uskoro će se vratiti s odmora i priključiti novoj ekipi u Milanu. Igrači Milana oduševljeni su što će igrati uz igrača takvog kalibra, a tome svjedoči i intervju Youssoufa Fofane za Gazzettu.

„Svi smo spremni žrtvovati se za Zlatnu loptu. Jedva čekamo trenirati s njim", rekao je francuski reprezentativac.

Što znači imati prvaka s njegovim liderstvom i iskustvom u svlačionici?

„Možete puno naučiti od nekoga takvog, samo gledajući ga kako igra ili razgovarajući s njim izvan terena. Mnogo će dati Milanu“, nahvalio je Modrića Fofana koji je komentirao da mu ne smeta što su dovedeni Modrić i Ricci koji igraju na njegovoj poziciji.

"Konkurencija u nogometu nikad nije problem, to je normalno. Zapravo, to je dobra stvar jer nas potiče da budemo konkurentniji. S tako jakim igračima moći ćemo se nositi s bilo kim", rekao je Fofana.

