Luka primio bogatu zahvalnicu od Reala: Ovoliko je zaradio za nastup na Klupskom svjetskom prvenstvu

Luka Modrić ovog je ljeta napustio Real Madrid i pridružio se talijanskom i europskom velikanu Milanu. Posljednje nastupe upisao je na Klupskom svjetskom prvenstvu koje je završilo 14. srpnja, a osvojio ga je Chelsea. Luka i Madriđani ispali su u polufinalu od PSG-a, ali unatoč tome, svi su Sjedinjene Države napustili puno bogatiji.

Kako doznaje Marca, svaki igrač Reala primio je posebnu nagradu od kluba za dugu sezonu. Tako je svaki od njih zaradio 50 tisuća eura za prolazak skupine na Klupskom svjetskom prvenstvu, 80 tisuća za prolaz u četvrtfinale te još 150 tisuća za prolaz u polufinale, što znači da su dobili ukupno 280 tisuća eura bonusa.

🚨 A total bonus of €280,000 was awarded to each Real Madrid player during the Club World Cup.



Real Madrid captains negotiated the amount:



• €50,000 for each 1st team player for advancing from the group stage.

• €80,000 for the Ro16.

• €150,000 for reaching the… pic.twitter.com/lPaD1O9kHA