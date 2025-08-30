U stravičnoj nesreći poginula djevojka (22), znaju se detalji mučne tragedije

Teška prometa nesreća dogodila se jučer, 29. kolovoza, između Tribunja i Ivinja. Poginula je 22-godišnja putnica, a dvije su osobe zadobile teške ozljede opasne po život.

Prema rezultatima policijskog očevida nesreća se dogodila oko 16.15 sati kada je automobil šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljala 28-godišnjakinja ušao je u nepregledni lijevi zavoj neprilagođenom brzinom.

Kolnik je bio mokar od kiše, a vozačica je izgubila nadzor nad vozilom i izletjela na travnato-zemljanu površinu. Nakon povratka na cestu, u zanošenju je prešla na suprotnu traku te se prednjim i bočnim dijelom vozila sudarila s teretnim vozilom zagrebačkih oznaka kojim je upravljao 34-godišnjak.

Dvoje teško ozlijeđenih

U nesreći je smrtno stradala 22-godišnja putnica iz osobnog vozila, vozačica automobila (28) i još jedan putnik (36) zadobili su teške tjelesne ozljede opasne po život i prevezeni su u Opću bolnicu u Šibeniku.

"Vozaču teretnog vozila izvađena je krv i uzet urin radi analize, a iz kamiona je izuzet i tahografski uređaj za daljnje vještačenje. Protiv 28-godišnje vozačice osobnog automobila bit će podnesena kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog izazivanja prometne nesreće", poručuju iz PU šibensko-kninske.

