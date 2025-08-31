Bijeli kombi mamio djevojčice u Splitu? Policija hitno reagirala

Splitsko-dalmatinska policija reagirala je nakon što se društvenim mrežama proširila informacija o bijelom kombiju koji navodno mami djevojčice na dječjem igralištu.

Građani su dojavili da se sve odigralo u subotu oko 20.20 sati u splitskom Gorskom kotaru Kile. Prema riječima građana, na dječjem igralištu u ulici Put sv. Ižidora, vozač bijelog kombija navodno je pokušao namamiti dvije djevojčice u vozilo nakon čega se odvezao u pravcu Karepovca.

'Dječja mašta'

Policija je nakon dojave izašla na teren i obišla mjesto navodnog događaja, ali nije zatekla sporno vozilo.

"Službenici kriminalističke policije obavili su razgovore s djevojčicama u prisustvu roditelja, pri čemu su one davale kontradiktorne izjave vezane uz jezik i riječi koje su im navodno bile upućene. Nakon obavljenih razgovora, majke obiju djevojčica iskazale su sumnju u istinitost dojave, smatrajući da se najvjerojatnije radi o dječjoj mašti", dodaju iz policije.

Ipak, naglašavaju da svaku dojavu vezanu uz sigurnost djece odmah provjerava i poduzima sve za njihovu zaštitu.

