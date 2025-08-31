NESREĆA U SISKU /

Košara s dvojicom radnika pala s 12 metara visine: U teškom su stanju, ovo su dramatični prizori spašavanja

Foto: Jvp Grada Siska/facebook
Foto: Jvp Grada Siska/facebook

Ozlijeđene radnike zbrinuli su djelatnici Hitne pomoći

31.8.2025.
11:16
Dunja Stanković
Jvp Grada Siska/facebook
Dvojica radnika od 53 i 43 godine teško su ozlijeđena u nesreći na gradilištu u Sisku u subotu, javlja sisačko-moslavačka policija. 

Dok su izvodili radove, metalna košara u kojoj su bili pala je s visine od oko 12 metara. 

Osim Hitne pomoći, interveniralo je i sedam vatrogasaca Javne vatrogasne postaje Grada Siska s dva vozila, koji su intervenciju dobili par minuta prije devet sati ujutro. 

Na fotografijama koje su objavili vidi se oronuli objekt i skele, te porušena drveća u blizini. Ozlijeđene radnike zbrinuli su djelatnici Hitne pomoći. 

Očevid na mjestu događaja obavljen je u suradnji s inspekcijom rada u području zaštite na radu Državnog inspektorata.

Slijedi daljnji rad na utvrđivanju okolnosti nesreće, dodaju iz policije. 

