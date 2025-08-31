Košara s dvojicom radnika pala s 12 metara visine: U teškom su stanju, ovo su dramatični prizori spašavanja

Dvojica radnika od 53 i 43 godine teško su ozlijeđena u nesreći na gradilištu u Sisku u subotu, javlja sisačko-moslavačka policija.

Dok su izvodili radove, metalna košara u kojoj su bili pala je s visine od oko 12 metara.

Osim Hitne pomoći, interveniralo je i sedam vatrogasaca Javne vatrogasne postaje Grada Siska s dva vozila, koji su intervenciju dobili par minuta prije devet sati ujutro.

Na fotografijama koje su objavili vidi se oronuli objekt i skele, te porušena drveća u blizini. Ozlijeđene radnike zbrinuli su djelatnici Hitne pomoći.

Očevid na mjestu događaja obavljen je u suradnji s inspekcijom rada u području zaštite na radu Državnog inspektorata.

Slijedi daljnji rad na utvrđivanju okolnosti nesreće, dodaju iz policije.

