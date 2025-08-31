Katastrofalna nesreća na Krku: Žena ispala iz auta i na mjestu poginula, devetero ljudi u bolnici

Starija žena (73) poginula je na mjestu, a devetero ljudi je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći u subotu navečer na otoku Krku.

Svi su prevezeni u Klinički bolnički centar (KBC) Rijeka gdje je potvrđeno da je troje Hrvata i dvojica Kineza teško ozlijeđeno, dok su još dvoje Hrvata i dvoje Austrijanaca zadobili lakše ozljede.

Do nesreće je došlo u 21.25 sati kada se 72-godišnji vozač automobila zagrebačkih tablica nije zaustavio na znak STOP dolaskom do raskrižja na području Valbiske, nego je nastavio vožnju.

"U tom trenutku naišlo je osobno vozilo riječkih registracijskih oznaka kojim je upravljao 43-godišnji vozač, a koje je udarilo u navedeno vozilo. Od siline udarca vozilo zagrebačkih registracijskih oznaka se zarotiralo, a 73-godišnja putnica je ispala iz njega te je preminula na mjestu događaja", izvijestila je policija.

