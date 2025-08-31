Crni niz na cestama se nastavlja: Jedna osoba poginula kod Nove Gradiške

Kod Nove Gradiške u nedjelju, oko 11 sati, poginula je jedna osoba u prometnoj nesreći na 166. kilometru južne kolničke trake autoceste A3.

Prema informacijama iz Operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave brodsko-posavske, dojava o nesreći primjena je u 11,12 sati, nakon čega su na teren odmah upućene hitne medicinske službe i policija.

Unatoč brzoj intervenciji, policija je dojavila o smrti jedne osobe.

U tijeku je očevid, nakon kojeg će biti poznati detalji teške prometne nesreće.

POGLEDAJTE VIDEO: Lančani sudar na A1 prema Zagrebu: Na terenu i vatrogasci, kolona duga 14 kilometara